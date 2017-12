Gremio Pachuca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gremio Pachuca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I brasiliani e i messicani in campo per la semifinale del Mondiale per Club 2017

12 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gremio Pachuca, Mondiale per Club (Foto LaPresse)

Gremio Pachuca sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych: alle ore 18:00 italiane di martedì 12 dicembre, ad Al Ain, si gioca la prima semifinale del Mondiale per Club 2017. Una sfida che sulla carta non ha storia: il Gremio, presentatosi qui come vincitore (recentissimo) della Copa Libertadores, ha i favori del pronostico e si prepara a prendersi la finale contro il Real Madrid – che invece affronterà i padroni di casa dell’Al-Jazira. Tuttavia, attenzione a sottovalutare il carattere del Pachuca: intanto i messicani sono più in “ritmo”, perché hanno già giocato il primo turno e dunque sono più allenati rispetto a un Gremio che potrebbe avere più difficoltà a smaltire il viaggio e il fuso orario, per non parlare appunto del fatto che la vittoria della Libertadores è ancora dietro l’angolo. Poi, in una partita secca giocata in un contesto inusuale per entrambe potrebbe succedere di tutto: ovviamente c’è la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi ha tutto da perdere se si presentasse questo scenario è il Gremio, che come detto parte favorito e dunque punta a chiudere la questione nei 90 minuti per evitare poi brutte sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Fox Sports a trasmettere in diretta tv Gremio Pachuca: la sfida del Mondiale per Club 2017 è dunque riservata agli abbonati del bouquet Sky che dovranno selezionare il canale 204 oppure, in assenza di un televisore, servirsi del servizio Sky Go con il quale attivare la diretta streaming video – che non comporta costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GREMIO PACHUCA

Probabilmente Renato Gaucho confermerà la squadra che ha vinto la finale di ritorno contro il Lanus: sicuramente il modulo sarà il 4-2-3-1 nel quale il portiere sarà Grohe, con i due terzini che invece saranno Edilson e Cortes. In mezzo, a proteggere il reparto arretrato e la porta, ecco Geromet e Bressan; importante il lavoro dei due mediani piazzati a fare da frangiflutti, vale a dire Arthur e Jailson; nella linea di mezzepunte spazio a Ramiro che agirà partendo dalla sinistra e Fernandinho che invece si posizionerà a sinistra, con Luan che invece sarà il trequartista puro a supporto di Lucas Barrios, che ben conosciamo anche in Italia e in Europa. Il Pachuca di Diego Alonso sarà schierato con un 4-4-2: in porta Oscar Perez, invece sulle corsie laterali basse agiranno Robert Herrera ed Emmanuel Garcia, mentre al centro della linea i due giocatori titolari dovrebbero essere Oscar Murillo e Joaquin Martinez. Victor Guzman, matchwinner della semifinale, sarà l’esterno destro di centrocampo con Aguirre e Jorge Hernandez al centro; a sinistra spicca invece il nome di Keisuke Honda, che accompagnerà idealmente Sagai e Urreta, ovvero i due attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Gremio è favorito: lo abbiamo già detto, lo pensa anche l’agenzia di scommesse Snai. Per la vittoria dei brasiliani dovrete giocare il segno 1, e la quota su questa giocata è di 1,65. Valore basso; si alza leggermente con l’eventualità del pareggio nei tempi supplementari, che arriva a 3,55. In caso di vittoria del Pachuca, ovviamente identificata dal segno 2, il guadagno sarebbe di 5,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

