Inter Pordenone/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter Pordenone: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i nerazzurri sfidano i sorprendenti friulani negli ottavi di Coppa Italia

12 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Inter Pordenone, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Inter Pordenone, che sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi, apre il programma degli ottavi di Coppa Italia 2017-2018: si gioca alle ore 21:00 di martedì 12 dicembre. A San Siro i nerazzurri, capolista del campionato di Serie A, sfidano una squadra di Serie C: il pronostico è ovviamente scontato ma i ramarri arrivano al Meazza con grande entusiasmo, dopo la sorprendente vittoria di Cagliari che li ha lanciati nell’Olimpo del torneo. Il Pordenone sogna in grande, mentre per l’Inter questa Coppa Italia rappresenta magari il minore degli obiettivi stagionali, ma un trofeo che la banda di Luciano Spalletti proverà a vincere in mancanza delle coppe europee, e sapendo che rimettere qualcosa in bacheca può essere un’ottima soluzione per ritrovare lo spirito degli anni passati. Si gioca ancora in partita secca, con la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore qualora il risultato fosse di parità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Pordenone, come tutte le partite di Coppa Italia, è trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento con la diretta tv in questo caso è sul canale Rai 2, mentre per chi non avesse a disposizione un televisore sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, per gustarsi la partita di San Siro anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

IL CONTESTO

L’Inter fa il suo esordio in Coppa Italia: la regola stabilisce che le prime otto dello scorso campionato partano dagli ottavi di finale e abbiano il vantaggio del fattore campo in questo turno; a partire dai quarti invece vale il numero del seeding, che per le prime otto è stato sorteggiato senza alcun vincolo. I nerazzurri sono ancora imbattuti in campionato, e quel che più conta sono riusciti a non perdere sui campi di Roma (vittoria), Napoli e Juventus (doppio 0-0): un vantaggio non indifferente in vista del girone di ritorno e un dato che ci fa capire come, nonostante la prudenza e le dichiarazioni, questa squadra sia pronta a correre per lo scudetto. Il Pordenone sta ricalcando le orme dell’Alessandria, che dalla Lega Pro si era spinta fino alla semifinale: i friulani arrivano a San Siro con due turni di anticipo rispetto ai grigi (che avevano sfidato il Milan in semifinale) e per il momento non hanno ancora fatto nulla, ma è chiaro che l’aver eliminato il Cagliari ha rappresentato un grande momento nella storia del club. Il presidente comunque è stato chiaro: l’obiettivo principale è la Serie B dove il Pordenone non è mai stato, stasera si giocherà provando a dare il meglio possibile con la consapevolezza che arrivare ai quarti sia una missione semi-impossibile.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORDENONE

Ovvio turnover per Spalletti, che comunque dovrebbe dare campo ad alcuni titolari. In porta ci sarà Padelli, in difesa sicuro spazio per Ranocchia che farà coppia presumibilmente con Miranda (dunque Skriniar in panchina), sulle corsie al momento sono Joao Cancelo e Dalbert ad essere favoriti, ma attenzione anche al possibile ritorno di Nagatomo come titolare. Gagliardini, partito dalla panchina contro la Juventus, dovrebbe essere in mediana al fianco di uno tra Matias Vecino e Brozovic; destinato invece alla trequarti Joao Mario, che avrà la grande occasione di riguadagnare minuti anche per il campionato. Ai lati invece uno tra Candreva e Perisic dovrebbe giocare; quasi certo del posto da titolare il giovane Karamoh, con Eder allor a giostrare da prima punta. C’è anche l’opzione Pinamonti: con lui in campo, Eder giocherebbe da esterno a sinistra.

Il Pordenone dovrebbe ricalcare l’albero di Natale con cui ha giocato alla Sardegna Arena: davanti a Perilli linea a quattro con capitan Stefani e Bassoli centrali, Formiconi a destra e Nunzella a sinistra. A centrocampo spazio invece a Burrai come playmaker arretrato, con Lulli e Misuraca che sono favoriti per occupare le due mezzali; Sainz Maza e Berrettoni portano qualità e pericolosità offensiva partendo dalla trequarti, idealmente in fase di possesso potrebbero creare un tridente offensivo allargando la loro posizione e andando ad affiancare Magnaghi, che dovrebbe essere ragionevolmente la prima punta della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente Inter largamente favorita per questo ottavo di Coppa Italia: in particolare l’agenzia di scommesse Snai valuta 1,12 la quota sul segno 1 che identifica la vittoria nerazzurra. Molto più alti i valori che sono stati assegnati alle altre due possibilità per le scommesse su 1X2 finale: il segno X per il pareggio è quotato 8,75 mentre per il segno 2 (vittoria Pordenone) il vostro guadagno sarebbe addirittura di 18,00 volte la somma che avrete deciso di puntare sulla partita di San Siro.

