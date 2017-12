PAGELLE/ Inter-Pordenone: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Pagelle Inter Pordenone: i voti della partita, il giudizio a tutti i calciatori scesi in campo a San Siro nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia

12 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Inter Pordenone, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Allo stadio Meazza di Milano è in corso il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2017-18 tra Inter e Pordenone, a dispetto dei pronostici le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1: ecco i voti del primo tempo. Buona partenza dei nerazzurri che si rendono subito pericolosi con Eder (6) e successivamente con Karamoh (5,5), entrambi non riescono però a scavalcare l'estremo difensore Perilli (6,5) sempre attento in mezzo ai pali. Quarantacinque minuti praticamente impeccabili dei ramarri con Nunzella (7,5) che spadroneggia sulla fascia destra e non fa passare nessuno dalle sue parti, in contropiede la squadra di Colucci colpisce addirittura un palo con il sinistro potentissimo di Magnaghi (6,5): decisivo l'intervento di Padelli (7) che con un colpo di reni devia il missile sul legno. Occasione anche per Lulli (5,5) che da distanza ravvicinata spedisce il pallone direttamente sul terzo anello. Prima dell'intervallo ci riprova Karamoh su suggerimento di Cancelo (6) ma ancora una volta manca il bersaglio.

VOTO INTER 5,5 - L'assenza dei titolari si nota eccome, l'affiatamento tra le riserve non può essere lo stesso che hanno gli undici di campionato.

MIGLIORE INTER: PADELLI 7 - Con un gran intervento nega il gol dell'1-0 a Magnaghi deviando il pallone sul palo, niente male come biglietto da visita per il vice-Handanovic.

PEGGIORE INTER: DALBERT 5 - Sta sfruttando nel peggiore dei modi i minuti che stasera gli sta concedendo Spalletti.

VOTO PORDENONE 6,5 - I ramarri mettono subito in chiaro le cose: non sono venuti a San Siro per un viaggio di piacere, e prima dell'intervallo spaventano più volte i nerazzurri.

MIGLIORE PORDENONE: NUNZELLA 7,5 - Fa il diavolo a quattro sulle corsie esterne fermando chiunque provi ad avvicinarsi nei pressi di Perilli.

PEGGIORE PORDENONE: LULLI 5,5 - Un tocco sbagliato nella sua trequarti per poco non diventava un assist per Karamoh, praticamente dal dischetto del rigore manca il bersaglio col pallone che si perde sul terzo anello. (Stefano Belli)

