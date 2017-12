PORDENONE CALCIO SU TWITTER/ Vince contro l'Inter la partita dei Social Network: ecco come

Pordenone calcio su Twitter, ecco come la squadra del nord sta già battendo i nerazzurri in ambito social. Fa già discutere, infatti, un tweet della società.

12 dicembre 2017 Francesco Agostini

Pordenone Calcio (web)

Il Pordenone calcio sta vivendo giorni da sogno. E non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra del nord si appresta a giocare la partita più importante della sua storia, in Coppa Italia contro l'Inter. Una storia che l'ha sempre vista protagonista di quel calcio di provincia che piace tanto ai nostalgici, quel calcio che ha il sapore d'antico e di vero. Quel sapore, in ultimo, che manca decisamente al gioco del pallone di oggi, troppo artefatto, troppo finto e troppo distante da quelle che sono le sue vere radici. In parole povere il Pordenone incarna tutto ciò che di genuino c'è ancora nel calcio: la voglia di dare due calci al pallone, di andare allo stadio la domenica per gustarsi una buona partita, senza l'ansia del risultato o la pressione di troppi soldi. Perché, in fondo, sono stati proprio i soldi a rovinare questo calcio oggi malato e sempre meno della gente. Ma con il Pordenone questo non è successo, anche forse per via dei suoi risultati: mai oltre la serie C nella sua lunga storia. Mai nel calcio che conta veramente, insomma: almeno fino alla sfida con l'Inter.

PORDENONE INTER, VITTORIA SU TWITTER

Suul campo contro i nerazzurri di Luciano Spalletti, primi nella classifica della Serie A, il Pordenone avrà una percentuale di vittoria pari allo o%, è chiaro, ma c'è un ambito in cui i neroverdi hanno già ottenuto una facile vittoria: è l'aspetto social. Su Twitter, infatti, la squadra del nord ha postato un tweet che farà certamente discutere e che in poche ore è diventato virale sul web. Nell'immagine si vede un José Mourinho addormentato mentre osserva la partita di domenica scorsa tra i bianconeri della Juventus e i nerazzurri dell'Inter, ironia evidente sulla poca spettacolarità in campo del big match del vertice. Sotto, invece, si vede sempre José Mourinho, ma questa volta scatenato con una simpatica scritta 'Inter-Pordenone -3', più il classico hashtag #tuttiasansiro. Con questo spirito mostrato era prevedibile che il Pordenone risultasse simpatico e irresistibile sul web; la voglia di non prendersi troppo sul serio, in questo mondo così spietato e cinico, è sempre ben accetta. In fin dei conti, il calcio è pur sempre un gioco: milionario, violento, ma pure sempre un gioco.

UN'OTTIMA REALTA'

Lo abbiamo detto in precedenza, il Pordenone calcio sta facendo parlare di sé con questa bella iniziativa social. Iniziativa che, però non è l'unico aspetto in cui i neroverdi si stanno distinguendo dalla massa delle squadre che giocano la C2. Lo scorso anno, la squadra del nord esprimeva un ottimo calcio, fatto di schemi collaudati e grande sostanza, il che non è rimasto affatto sottotraccia. Basti pensare, infatti, che il suo ex allenatore, Bruno Tedino, è ora sulla panchina del Palermo in serie B e si appresta a compiere davvero il grande salto. Merito anche e soprattutto del Pordenone, è chiaro, che gli ha dato visibilità oltre ogni limite e che gli ha fornito questa grandissima opportunità. Ma, tornando al presente, è chiaro che questo entusiasmo verrà smorzato quando i neroverdi si ritroveranno sul serio a calcare i campi di San Siro, di fronte ai primi in classifica della serie A. Comunque andranno le cose, per il Pordenone quella sarà certamente una gionata di festa, in cui potranno dire senza alcuna esitazione: 'Quel giorno io c'ero. A San Siro, io ero presente.'

