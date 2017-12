Probabili formazioni/ Fiorentina Sampdoria: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia, ottavi)

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria: diretta tv, orario, le notizie live. Bella partita al Franchi, dove i viola esordiscono in Coppa Italia e agli ottavi trovano i blucerchiati

12 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Fiorentina Sampdoria si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 13 dicembre: è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-2018. Esordio per i viola nella competizione, mentre la Sampdoria ha già giocato il quarto turno sbarazzandosi del Pescara; si tratta di due squadrre che hanno sicuramente feeling con questo torneo, e che in campionato vanno a caccia di punti importanti per l’Europa League. La Sampdoria dopo un avvio straordinario sembra tirare il fiato (un punto nelle ultime tre), la Fiorentina tra alti e bassi rimane in corsa e domenica ha pareggiato sul campo del Napoli. Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

E’ la televisione di stato a trasmettere in diretta tv le partite di Coppa Italia: in particolare questa sfida tra la Fiorentina e la Sampdoria sarà su Rai 2 – canale disponibile anche in alta definizione – con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

I DUBBI DI PIOLI

Stando alle ultime indiscrezioni, Stefano Pioli starebbe pensando a un turnover appena accennato per questa partita: i tre rincalzi che potrebbero avere campo mercoledì pomeriggio sono Vitor Hugo, Saponara e Babacar. Il primo prenderebbe il posto di uno dei due centrali difensivi (presumibilmente Astori), mentre Babacar ovviamente sarebbe schierato da prima punta con un turno di riposo per Giovanni Simeone. Con Saponara in campo il modulo potrebbe tornare a essere il 4-2-3-1: l’ex Empoli centrale sulla linea di trequarti con Federico Chiesa e Thereau sugli esterni, mentre ovviamente resterebbero Veretout e Badelj a fare i mediani davanti alla difesa, che si completerebbe con German Pezzella e i due terzini che sarebbero Laurini e Biraghi. Tuttavia, è chiaro che le possibilità di altre seconde linee ci sono: da Bruno Gaspar come laterale basso a destra passando per Carlos Sanchez e arrivando a uno tra Eysseric e Gil Dias, dando respiro anche a Thereau.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Anche per Marco Giampaolo turnover possibile, sia pure in forma ridotta: per la Sampdoria il discorso è diverso perché i blucerchiati devono fare i conti con alcune assenze, tra cui quella di Linetty. A centrocampo la coperta è cortissima: Torreira e Praet non sono al meglio, dunque in caso fossero lasciati fuori per recuperare le scelte sarebbero obbligate, con Capezzi (ex del vivaio della Fiorentina) da playmaker e le due mezzali che sarebbero necessariamente Edgar Barreto e Verre. Se in porta andrà sicuramente Puggioni, sugli esterni Bereszynski e Murru sono favoriti; al centro ci sarà sicuramente Regini, da valutare se per un Silvestre che finora ha sempre giocato o se per Gian Marco Ferrari, come già successo nel turno precedente contro il Pescara. Davanti invece Giampaolo potrebbe optare per la conferma del tandem formato da Duvan Zapata e Quagliarella; da veder Kownacki che però dovrebbe avere campo nel secondo tempo, come trequartista Caprari resta favorito su Ricky Alvarez.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): 57 Sportiello; 2 Laurini, 20 Ger. Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 6 Carlos Sanchez, 17 Veretout; 25 F. Chiesa, 8 Saponara, 10 Eysseric; 30 Babacar

A disposizione: 97 Dragowski, 76 Bruno Gaspar, 4 Milenkovic, 13 Astori, 19 Cristoforo, 5 Badelj, 24 Benassi, 28 Gil Dias, 27 Lo Faso, 77 Thereau, 9 G. Simeone

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Maxi Olivera

Indisponibili: -

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 24 Bereszynski, 13 G. Ferrari, 19 Regini, 29 Murru; 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre; 9 Caprari; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 2 Viviano, 92 Tozzo, 7 Sala, 3 J. Andersen, 26 Silvestre, 17 Strinic, 18 Praet, 34 Torreira, 10 Djuricic, 11 R. Alvarez, 90 G. Ramirez, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Linetty

