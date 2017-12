Probabili formazioni/ Inter Pordenone: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, ottavi)

Probabili formazioni Inter Pordenone: le quote e le ultime novità live su moduli e schieramenti per questa inedita sfida negli ottavi di finale di Coppa Italia

12 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Inter Pordenone (Foto LaPresse)

Questa sera Inter Pordenone aprirà il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia: a San Siro il fischio d’inizio sarà alle ore 21.00. Una sfida a suo modo storica, fra una formazione che nella sua storia non è mai scesa sotto la Serie A e una mai andata oltre la Serie C, tanto che il Pordenone ha lanciato con ironia lo slogan “Mai stati in B”. Solo in Coppa Italia potevano incrociarsi le strade della capolista del massimo campionato e di una realtà della terza serie: pronostico totalmente scontato o qualcosa di interessante potrà accadere? Andiamo allora a vedere come i due tecnici stanno preparando la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter-Pordenone e tutte le ultime notizie e quote su entrambe le squadre.

QUOTE E PRONOSTICO INTER PORDENONE

Chiaramente questo match di Coppa Italia tra Inter e Pordenone vede nettamente favoriti i nerazzurri di Luciano Spalletti: il segno 1 per la vittoria dell’Inter è proposto a 1,13 ed è dunque considerato quasi ovvio, mentre per il pareggio si sale alla quota di 8,25 alla quale è proposto il segno X. Quanto infine al segno 2 per una leggendaria vittoria del Pordenone, ecco che la quota per i coraggiosi scommettitori sarebbe di 16,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PORDENONE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per questa partita di Coppa Italia Luciano Spalletti opterà per le seconde linee che finora hanno avuto poco spazio nella sua Inter, dal momento che i nerazzurri non giocano le Coppe europee e il mister in campionato si è sempre affidato ai giocatori che gli davano le maggiori garanzie. L’allenatore ha speso però parole importanti anche per chi ha giocato meno: le riserve ora devono dimostrare che Spalletti fa bene a credere pure in loro. Confermato in ogni caso il solito 4-2-3-1, tra i pali però ecco il primo nome nuovo, l’ex Toro Padelli. Davanti a lui ecco poi il duo di centrali Ranocchia e Miranda, con quest’ultimo chiamato in azione dato che il giovane Vanheusden è ancora out: per le corsie è possibile che scendano in campo in contemporanea Cancelo e Dalbert, c’è grande attesa per questi due nuovi acquisti estivi che finora hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra. In mediana invece ci dovrebbero essere i due titolari: Gagliardini che contro la Juventus era partito dalla panchina e Vecino, che aveva comunque riposato contro il Chievo (al pari dello stesso Gagliardini, che era squalificato con i gialloblù). Per l’attacco, sulla trequarti ecco Joao Mario con Eder prima punta e Icardi accomodato in panchina, in alternativa Eder spostato in fascia con il giovane Pinamonti centravanti. In quel caso potrebbe riposare Perisic, che però potrebbe giocare pure questa volta; dall’altra parte è invece probabile che Karamoh faccia rifiatare Candreva.

LE MOSSE DI COLUCCI

Per la sfida a San Siro ovviamente Colucci punterà sulla sua formazione titolare, data la posta in palio e il valore dell’avversario che andranno ad affrontare i ramarri per la Coppa Italia: il match a San Siro entrerà nella storia del Pordenone, non si possono fare figuracce. Il tecnico neroverde perciò punterà ancora sul 4-3-2-1 e presumibilmente sugli stessi titolari che hanno beffato il Cagliari nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Ecco che quindi anche a San Siro non mancherà Perilli tra i pali, con il duo Bassoli-Stefani al centro del reparto difensivo mentre Nunzella e Formiconi agiranno come terzini a completare la retroguardia a quattro dei friulani. Per la mediana del Pordenone vedremo allora ancora Burrai in cabina di regia con Misuraca e uno tra Lulli e Danza come mezzali: in attacco invece Magnaghi sarà prima punta, ai cui fianchi agiranno Berrettori e Maza (quest’ultimo in gol contro i sardi) come trequartista dell’albero di Natale, che in questo periodo sicuramente non guasta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORDENONE: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 27 Padelli; 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 25 Miranda, 29 Dalbert; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 17 Karamoh, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 23 Eder. All. Spalletti.

PORDENONE (4-3-2-1): 1 Perilli; 23 Nunzella, 26 Bassoli, 4 Stefani, 2 Formiconi; 5 Lulli, 8 Burrai, 21 Misuraca; 10 Berrettoni, 11 Maza; 27 Magnaghi. All. Colucci.

