Pronostici Coppa Italia/ Le quote e le scommesse per le partite (ottavi di finale)

Pronostici Coppa Italia: quote e scommesse per le partite valide per gli ottavi di finale. In campo Inter-Pordenone, Fiorentina-Sampdoria e Milan-Chievo.

12 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia torna protagonista e lo fa con gli ottavi di finale del suo tabellone: stiamo oramai entrando nel vivo del torneo e a partire da oggi faranno pure capolino le cosiddette “teste di serie”. Il calendario ufficiale per le giornate del 12 e 13 dicembre ci ricordano che sono ben tre gli incontri previsti che apriranno questa nuova fase della competizione: oggi martedi 12 alle ore 21.00 si accenderà infatti la sfida a San Siro tra Inter e Pordenone, di certo il match più curioso. Due le sfide attese invece mercoledì 13 dicembre: alle ore 17.30 si accenderà lo scontro tra Fiorentina e Sampdoria mentre alle ore 20.45 ecco il fischio d’inizio di Milan e Verona. Ma è giunto ora il momento di vedere nel dettaglio il pronostico, le quote e le scommesse per le partite in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

PRONOSTICO INTER PORDENONE

Sfida chiarissima almeno per il pronostico, quella attesa a San Siro: anche se Spalletti dovesse schierare le seconde e le terze linee non dovrebbe mancare il successo ai nerazzurri. Di contro infatti ecco il club della Serie B, il Pordenone di Colucci, che pur avendo giocato molto bene contro il Cagliari nel turno precedente della Coppa Italia, non dovrebbe avere alcuna chance contro l'Inter.

PRONOSTICO FIORENTINA SAMPDORIA

Match aperto quello atteso al Franchi: i viola testa di serie approdano all’edizione in corso della competizione per la prima volta, ma potrebbero non essere poi così favoriti. Non dobbiamo dimenticare infatti che i gigliati hanno sulle gambe da gestire anche il super match di campionato contro il Napoli 8terminato con uno 0-0 che sapeva di vittoria per la Fiorentina), mentre la Sampdoria si è confermata più volte in grandissima forma in questa prima parte del campionato oltre che in Coppa Italia. Da non sottovalutare poi la voglia di riscatto dei liguri dopo la beffa subita conto il Cagliari in Serie A.

PRONOSTICO MILAN VERONA

Complice fattore campo e blasone i rossoneri dovrebbero essere favoriti a San Siro, ma è ben noto il grave momento No che la formazione di Gennaro Gattuso sta vivendo. Decisivi in questo senso potrebbe proprio essere l’allenatore e le sue scelte tattiche. In ogni caso rimane da non sottovalutare la compagine scaligera: il Verona è reduce da un deludente 2-2 contro la Spal in campionato, ma ha dimostrato di saper mettere in campo tanta energia e forza.

