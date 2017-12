Sada Civitanova/ Sreaming video e diretta tv, orario e risultato live (Mondiale per club)

12 dicembre 2017 Michela Colombo

Sada Cruzeiro-Civitanova è la partita in programma oggi martedi 12 dicembre 2017 alle ore 20.30 a Opole, valida qualche primo incontro per il girone A dei Mondiali per Club 2017. La competizione targata Fivb torna protagonista assoluta e lo fa quest’anno con la Lube al suo debutto in questo tipo di torneo: i marchigiani oggi però affronteranno uno dei loro peggiori nemici per la conquista del titolo ovvero i brasiliani del Sada, vincitori delle ultime due edizioni del Mondiale per club e chiaramente i favoriti in assoluto assieme allo Zenit Kazan. Un debutto con il botto quindi per la squadra di Medei che pure farò ovviamente il possibile per tenere alto il tricolore, dopo le belle cose fatte vedere finora nella prima parte del campionato di Superlega.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per la gioia di tutti gli appassionati ricordiamo che la sfida tra Sada Cruzeiro e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento allora alle ore 20.30 sul canale Sky Sport Plus al numero 205 del telecomando, con possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

QUI SADA

Difficile presentare il club allenato da Marcelo Mendez: doppio vincitore in carica dei mondiali per club e ovviamente la migliore formazione del campionato brasiliano, il primo nel ranking generale della Fivb. Sulla carta quindi il Sada rappresenta il meglio del volley maschile per club: una formazione giovane ma esperte a incredibilmente talentosa, dove spiccano i nomi di Issac Santos e del cubano Simon, oltre che il libero Sergio (omonimo del giocatore del Piacenza), inserito nel Dream Team del precedente mondiale per club. Da non dimenticare poi l’apporto in rosa dello schiacciatore Evandro Guerra, oro olimpico alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

QUI CIVITANOVA

Benché il confronto tra i due club rimanga difficile senza dubbio Civitanova è quanto di meglio il volley per club italiano più offrire: campione d’Italia in carica e vittorioso nella scorsa edizione Coppa Italia, oltre che capolista nell’attuale classifica del campionato di Superlega. La squadra di Medei ha comunque tutte le carte in mano per giocare una grande pallavolo pur contro una squadra così importante come è il Sada Cruzeiro. Di certo in ogni caso il banco di prova sarà estremamente utile per i marchigiani, che nella loro storia non hanno mai preso parte a questa competizione. Non dimentichiamo infatti che se i brasiliani sono campioni sudamericani in carica la Lube si è qualificata in virtù del regolamento che prevede la partecipazione in base al Ranking FIVB delle due squadre campioni delle Nazioni non già qualificate per altri motivi.

