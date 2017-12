Senatore Razzi/ La rivelazione: Kim Jong-un è interista, spesso a San Siro per Mourinho

Kim Jung-un, dittatore Nord Corea - LaPresse

Torna allo scoperto il Senatore della Repubblica, Antonio Razzi, e ancora una volta, l’argomento di discussione è il dittatore della Corea del Nord, Kim Jung-un. E’ noto il rapporto di amicizia fra i due, e in un’intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni di Radio Cusano Campus, il politico ha accostato il nome del coreano a quello dell’Inter. Razzi ha infatti svelato un retroscena per certi versi clamoroso: «Kim Jong-un è interista – ammette - da Berna andava spesso a San Siro perché in quel momento c'era Mourinho. Lui si era affezionato ad andare a vedere un allenatore come Mourinho che ha vinto tutto, poi c'era stato Ronaldo e altri grandi fenomeni. Gli piaceva andare a vedere queste partite perché simpatizzava per l'Inter. Io sono juventino e mi dispiace di questo...».

UNA SFIDA FRA L'INTER E LA NORD COREA?

Il giornalista ha quindi stuzzicato Antonio Razzi sulla possibilità di portare qualche esponente dell’Inter in Corea del Nord, una mossa che servirebbe anche per allentare la tensione che sta montando crescente da qualche mese a questa parte fra la Corea del Nord nonché Stati Uniti e Cina. «Spalletti e Icardi a Pyongyang? Certo, potrebbe contribuire, anche se lui conosce tutto il calcio italiano. Sicuramente Kim sarebbe felicissimo, lo sarebbe di più se si portasse tutta la squadra dell'Inter per fare una partita amichevole nello stadio più grande al mondo, quello di Pyongyang, che ha 200mila spettatori, contro la nazionale nordcoreana... farebbe il botto». Chissà se tale situazione si verificherà mai, anche se come detto sopra, tenendo conto che il patron di corso Vittorio Emanuele è cinese, il tutto è molto complicato. Razzi è stato più volte in Nord Corea, ed è stato lui a scoprire Han Kwang-Song, attaccante del Perugia finito nel mirino della Juventus.

