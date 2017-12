Var Lazio Torino/ Video, Giacomelli: ok l’espulsione di Immobile, ma manca un rigore per i biancocelesti (Seri

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

Grande tensione durante la sfida fra la Lazio e il Torino, posticipo della Serie A giocatosi ieri sera allo stadio Olimpico, dalle ore 21:00. La partita si è animata decisamente a pochi secondi dalla fine del primo tempo, e precisamente al 44esimo minuto di gioco. L’attaccante laziale, Ciro Immobile, mette in mezzo una palla, sulla quale si avventa il torinese Iago Falque che colpisce con il braccio: calcio di rigore netto per i capitolini, visto il braccio larghissimo dell’attaccante granata, ma il direttore di gara, Giacomelli, lascia correre. A quel punto Immobile si scalda, sentendosi defraudato, e va a faccia a faccia con il difensore del Toro, Burdisso, tra l’altro, ex Roma. Dal Var avvisano l’arbitro che è successo qualcosa nel contatto fra i due e dopo qualche secondo di consultazione, Giacomelli espelle Immobile, con lo stadio che esplode.

INZAGHI INFURIATO A FINE GARA

Una decisione difficile ma sembrerebbe giusta la scelta, anche se Immobile non ha realmente colpito Burdisso con una testata, ma ha tentato di farlo. Resta il fatto che l’azione andava fermata tempo prima, visto che il mani di Iago Falque in area era netto, e la Lazio avrebbe potuto usufruire di un calcio di rigore. L’arbitro ha probabilmente valutato molto vicino il calciatore del Torino al laziale, e di conseguenza ha lasciato correre. L’espulsione ha condizionato la partita, con la squadra allenata da Inzaghi che è rientrata in campo nel secondo tempo con il morale a terra, e soprattutto con un giocatore in meno, per di più, il suo uomo di punta. A fine gara Inzaghi si è sfogato ai microfoni dei giornalisti, parlando di quarto errore consecutivo nei confronti della Lazio (molto dubbio anche quanto era accaduto con la Fiorentina, rigore al 94esimo per la Viola), e sottolineando come i biancocelesti diano fastidio nella lotta per il quarto posto. Clicca qui per il video con l’espulsione di Immobile

