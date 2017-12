Video/ Lazio Torino (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 16^ giornata)

12 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Lazio Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Incredibile ma vero, lo Stadio Olimpico di Roma sta diventando paradossalmente un tabù per la Lazio che tra derby, Fiorentina e Torino ha raccolto solamente un punto sui 9 a disposizione, e la Champions League diventa sempre più lontana. Anche Simone Inzaghi non sembra immune alla crisi del secondo anno, partiti con la luce dei riflettori addosso per la vittoria in Supercoppa contro la Juventus (ancora in rodaggio) i biancocelesti si stanno progressivamente sciogliendo come neve al sole e di certo non possono essere annoverati tra i big del nostro campionato a differenza di Roma, Inter, Napoli e Juventus che da inizio campionato hanno dimostrato di avere nettamente una marcia in più. Se la Lazio continua a perdere colpi, dall'altra parte il Torino si è rimesso definitivamente in carreggiata dopo la serie di pareggi e ora la squadra di Mihajlovic si è rilanciata anche nella corsa verso l'Europa, e la vittoria in quello che di fatto è uno scontro diretto rappresenta una solidissima base per dare la caccia al settimo posto attualmente occupato dal Milan, magari facendo anche un pensierino al sesto e, perché no, al quinto posto. Anche le statistiche legittimano il successo del Torino: i granata con il 52% di possesso palla, 8 tiri in porta, 11 occasioni da gol create e 2 soli calci d'angolo hanno dimostrato di essere più cinici e concreti rispetto ai biancocelesti che invece continuano a fare fatica in fase di rifinitura e ogni volta che devono finalizzare le azioni manovrate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Pensavamo che l'arbitro andasse a consultare il var per il rigore, invece ha visto il contatto tra Burdisso e Immobile, lo stesso Burdisso ha detto di non essere stato toccato e quelli sono episodi all'ordine del giorno. Anche a fine gara abbiamo detto al direttore di gara di aver preso la decisione sbagliata, passi il rigore che si basa su una valutazione soggettiva ma l'espulsione ci ha penalizzato e rovinato la gara, e non è la prima volta che accade. Purtroppo a causa degli episodi arbitrali stiamo perdendo di vista i nostri obiettivi". Ai microfoni di Sky Sport, in via eccezionale, è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare: "Non sono d'accordo con chi dice che non era rigore, noi vogliamo chiarezza nelle interpretazioni degli episodi dubbi, perché è ormai lampante che la Lazio sia stata chiaramente danneggiata dall'introduzione del VAR. Senza rubare nulla a nessuno abbiamo provato a occupare le prime posizioni e vogliamo rimanere in alto ed essere padroni del nostro destino senza che qualcuno interferisca con le nostre prestazioni. Dal mio punto di vista quello di stasera è stato un grosso scandalo. Non abbiamo nulla contro il Torino che ha vinto meritatamente ma la Lazio è stata evidentemente danneggiata e questo atteggiamento da parte del collegio arbitrale non può continuare". Mai più attese, a questo punto, furono le dichiarazioni Simone Inzaghi: "Adesso dovrò cercare di non surriscaldare ulteriormente gli animi, è la quarta domenica di fila che succede qualcosa contro di noi e oggi non sono riuscito a far rimanere i ragazzi lucidi. Nella ripresa ho provato a smuovere le cose con i cambi ma non è servito, riguardando le immagini ci sentiamo derubati ma da qui in avanti dobbiamo essere più bravi di prima, stiamo lavorando benissimo da luglio e non vedo perché dobbiamo mollare, non voglio star qui a elencare i torti arbitrali subìti che non devono rappresentare un alibi altrimenti si viene a creare un problema serio". Le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo bisogno di una grande partita per dare una scossa al nostro campionato. È stata una vittoria del gruppo, sono orgoglioso dei miei ragazzi, giocare con l'uomo in più aiuta ma anche nel primo tempo abbiamo avuto le nostre chance di portarci in vantaggio. Da parte nostra c'è stata comunque una grande reazione alle recenti avversità. Ljajic l'ho mandato in tribuna per motivi comportamentali e per fargli capire che il gruppo conta più del singolo, non è più un ragazzino e deve cominciare a dare l'esempio, da domani tornerà a disposizione".

LAZIO TORINO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

