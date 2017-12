Wydad Urawa Reds/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Wydad Casablanca Urawa Reds, che sarà diretta dal neozelandese Matt Conger, si gioca alle ore 15:00 italiane di martedì 12 dicembre: siamo all’Hazza Bin Zayed Stadium di Al Ain, dove va in scena la partita valida per il quinto posto del Mondiale per Club 2017. Una sfida che dunque non ha particolare interesse, se non quello di provare a piazzare una delle due formazioni il più avanti possibile in questa competizione; sarà comunque un risultato di prestigio per chi ce la farà, anche se purtroppo la possibilità di fare strada in semifinale è stata interrotta tre giorni fa al secondo turno del torneo. Il che non significa come detto che la sfida non sarà vera: intanto possiamo dire che il Wydad Casablanca è stato sconfitto per 1-0 dai messicani del Pachuca, arrivando ai tempi supplementari ma poi subendo il gol di Victor Guzman quando i calci di rigore stavano per diventare una possibilità concreta. Per quanto riguarda gli Urawa Reds, la sfida contro i padroni di casa dell’Al-Jazira era considerata più abbordabile e invece è arrivato un ko per effetto del gol, all’inizio del secondo tempo, da parte di Ali Ahmed Mabkhout. Ora si va in cerca di riscatto: al termine di questa partita per entrambe si esaurirà l’impegno in questo Mondiale per Club.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Wydad Casablanca-Urawa Reds sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: canale 204 della televisione satellitare, dunque un’esclusiva riservata agli abbonati Sky che potranno avvalersi, in assenza di un televisore, anche del servizio di diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WYDAD URAWA REDS

Nell’ultima partita del Mondiale per Club il Wydad di Houcine Ammouta ha giocato con un 4-3-3; oggi però è squalificato il regista arretrato Nakach, dunque spazio a Ben Idir che si posizionerà al centro della linea mediana, con Saidi e El Karti che ancora una volta saranno le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Llaroubim, giocherà la coppia centrale formata da Cheick Camara e Attouchi, con Noussir e El Hachimi che invece saranno i terzini che si dovranno occupare di percorrere tutta la fascia di competenza. A formare l’ideale catena con loro ecco Khadrouf sulla destra e Benckhartl sulla sinistra, mentre la prima punta ancora una volta dovrebbe essere Aoulad. Per quanto riguarda gli Urawa Reds, Takafumi Hori dovrebbe mandare in campo un 4-1-4-1 nel quale Aoki rappresenta il perno davanti alla difesa, mentre Koroki è la prima punta; importante sarà il contributo della linea dei trequartisti, dove Kashiwagi e Yajima partono in posizione centrale lasciando invece a Rafael Silva e Muto il compito di allargare il campo. Nella linea difensiva il capitano Abe guida il reparto con Endo che gli fa compagnia al centro dello schieramento; Ugajin e Makino saranno i due laterali bassi, in porta invece conferma per Nishikawa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’agenzia di scommesse Snai il vantaggio degli Urawa Reds nel pronostico è netto: il valore fissato al segno 2, che dovrete giocare per la vittoria dei giapponesi, vale 1,57 mentre la quota sul segno 1, che identifica l’affermazione del Wydad Casablanca, è ben staccato con un valore di 6,25. Per il pareggio – che naturalmente è il segno X nella vostra giocata – il guadagno sarebbe invece di 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita.

