Al Jazira Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

13 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Al Jazira Real Madrid, Mondiale per Club (Foto LaPresse)

Al Jazira Real Madrid, che sarà diretta dall’arbitro brasiliano Sandro Ricci, si gioca alle ore 18:00 italiane presso il Zayed Sports City di Abu Dhabi: di fronte, nella semifinale del Mondiale per Club 2017, i padroni di casa contro la super favorita per il titolo, cioè i blancos che si sono qualificati al torneo vincendo la Champions League e puntano a prendersi il terzo trofeo, che però sarebbe il sesto contando anche la vecchia Coppa Intercontinentale. Una semifinale dall’esito scontato, anche se proprio il Real Madrid rimane l’unica squadra europea ad aver mancato l’accesso alla finale di questa manifestazione. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma i rapporti di forza appaiono chiari e dunque per l’Al Jazira bisognerà provare a stringere i denti e forzare eventualmente tempi supplementari e calci di rigore, già così una grande impresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al Jazira Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e sarà dunque un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare; trovate il canale al numero 204 del bouquet Sky, con la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Non è una stagione brillantissima per il Real Madrid, ma ci può stare: dopo aver vinto la Champions League per due anni consecutivi (prima squadra di sempre) e aver centrato il doblete campionato-Champions dopo 59 anni, le merengues stanno comprensibilmente tirando il fiato. Sono comunque agli ottavi della coppa europea dove incroceranno il Psg - ma si sono qualificati con il secondo posto nel girone, subendo tre gol in casa del Tottenham - e in campionato hanno già 8 punti di ritardo dal Barcellona, e soprattutto si trovano al quarto posto. Zinedine Zidane sa comunque che l’annata è lunga e che ci sarà il tempo di recuperare; questo Mondiale per Club rappresenta in ogni caso il primo obiettivo, un trofeo da mettere in bacheca per proseguire un ciclo che, da quando il francese è in panchina, ha visto il Real Madrid vincere sette trofei. L’Al Jazira ha già superato due turni: prima ha superato l’Auckland City, poi ha battuto gli Urawa Reds e in entrambi i casi ha vinto per 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI AL JAZIRA REAL MADRID

E’ probabile che l’Al Jazira di Henk Ten Cate confermi la formazione che ha battuto gli Urawa Reds: davanti a Khaseif, portiere e capitano della squadra, una linea difensiva con Fayez e Obaid ad agire sulle corsie mentre i due centrali dovrebbero essere Fares Juma e Ayed. A centrocampo si gioca con una cerniera di protezione del reparto arretrato, formata da Boussoufa e Al Attas; importante il lavoro dei trequartisti che agiranno larghi, Yousif e Salem Abdulla che dovranno dare supporto a Romarinho, il giocatore di maggior talento e schierato probabilmente come trequartista, visto che nella posizione di prima punta ci sarà Mabkhout. Zidane ha convocato tanti giovani per il Mondiale per Club: per questa semifinale potrebbe decidere di dare spazio ad alcune seconde linee. Cristiano Ronaldo per esempio potrebbe andare in panchina insieme a Bale (recuperato) e Benzema: il possibile tridente prevede allora Asensio e Isco laterali con Borja Mayoral da prima punta, mentre a centrocampo potrebbe esserci comunque Kroos ma con Marcos Llorente e uno tra Kovacic, Ceballos e Modric (qui le scelte sono davvero tante). In difesa Sergio Ramos dovrebbe esserci, magari con Nacho; a destra ci aspettiamo Achraf, dall’altra parte Theo Hernandez contende il posto a Marcelo.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente il Real Madrid parte nettamente favorito per questa semifinale, e non potrebbe essere altrimenti: i blancos sono quotati a 1,06 dall’agenzia di scommesse Snai che ha fornito quote e previsioni per la partita di Abu Dhabi. Per rendere un’idea di quanto la squadra di Zinedine Zidane giochi sul velluto basta andare a vedere la quota che accompagna il segno 1 per la vittoria dell’Al Jazira: vale ben 28,00 volte la somma che avrete deciso di mettere su piatto. Vale invece 11,00 il segno X che identifica il pareggio all’interno dei 90 minuti (poi come detto ci sarebbero i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore).

