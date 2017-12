Alessandria AlbinoLeffe/ Streaming video diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

13 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Alessandria AlbinoLeffe (Foto LaPresse, repertorio)

Alessandria AlbinoLeffe, partita diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta della sezione Aia di Agrigento oggi, mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Continua dunque ad essere protagonista anche in questa settimana la Coppa nazionale della terza serie del calcio italiano; il programma degli ottavi era iniziato già settimana scorsa, ma saranno talmente spalmati che si completeranno solamente a gennaio inoltrato. Alessandria AlbinoLeffe sarà addirittura l’unica partita prevista in questi giorni: ricordiamo che da regolamento si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà ai quarti, in programma a inizio febbraio.

Dando uno sguardo alla classifica del campionato, appare evidente come l’Alessandria stia vivendo una stagione decisamente difficile per chi l’anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie B, persa sul filo di lana, mentre adesso i grigi piemontesi hanno appena 18 punti e dunque rischierebbero di dover disputare i playout per evitare la retrocessione, anche se sono reduci da una bella vittoria contro la Pistoiese. L’AlbinoLeffe invece sta facendo bene nel girone B, dove i bergamaschi sono al sesto posto con 24 punti e di conseguenza in piena zona playoff se il campionato finisse oggi. Magari dunque sono proprio i bergamaschi che potrebbero pensare di più alla Coppa Italia, ma è l’Alessandria a godere del fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ALESSANDRIA ALBINOLEFFE

Alessandria AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ALBINOLEFFE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, teniamo come punto di riferimento gli 11 titolari nelle ultime uscite di campionato, pur se in Coppa Italia è possibile un ampio turnover per dare spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora in campionato e dunque si tratta solo di un’indicazione di massima. L’Alessandria ha battuto la Pistoiese schierando un 4-4-2 con Vannucchi in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Celjak a destra, Sciacca e Piccolo centrale e Fissore terzino sinistro. A centrocampo Nicco esterno destro, poi Cazzola e Branca nel cuore della mediana e Bellomo esterno sinistro, infine la coppia d’attacco titolare era composta da Fischnaller e Marconi. L’AlbinoLeffe invece è reduce da una sconfitta casalinga contro la Sambenedettese, ma anche da due giorni di riposo in più: in porta venerdì sera aveva giocato Coser, protetto da una retroguardia a tre (modulo 3-5-2) con Zaffagnini, Scrosta e Gavazzi; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Gonzi, Agnello, Giorgione, Sbaffo e Gelli, infine il tandem d’attacco era stato formato da Colombi e Kouko.

PRONOSTICO E QUOTE

Alla vigilia del fischio d'inizio per la partita di Coppa Italia Serie C il portale di scommesse bet365 non esita a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico. Infatti la vittoria dell’Alessandria è stata quotata a 1.90, mentre un successo esterno dell’AlbinoLeffe è valutato a 3.75; il pareggio infine viene valutato alla quota di 3.30.

