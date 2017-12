Chris Froome/ Positivo al salbutamolo: farmaco lecito, ma limiti superati. Vuelta a Nibali?

Chris Froome positivo al salbutamolo alla Vuelta: farmaco lecito, ma limiti superati. Per ora nessuna sospensione dall'Uci, ma la vittoria potrebbe andare a Nibali

13 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Chris Froome in maglia rossa alla Vuelta (LaPresse)

Chris Froome è stato trovato positivo al salbutamolo durante un controllo antidoping effettuato durante la Vuelta vinta dallo stesso Froome, il 7 settembre, al termine della 18ª tappa da Suances a Santo Toribio de Liebana. Lo ha comunicato la Federazione ciclistica internazionale (Uci), aggiungendo che le controanalisi sono già state effettuate, e hanno confermato la positività del primo campione. Froome dunque dopato e squalificato? No: l’Uci comunica di non avere provveduto alla sospensione provvisoria del corridore, in ragione della natura della sostanza incriminata, un farmaco antiasmatico che Froome assume da tempo, anche perché si tratta di un farmaco permesso dalle regole della Wada (l’Agenzia mondiale antidoping) senza nemmeno l’esenzione per uso terapeutico, a patto di non superare alcuni limiti. Proprio qui sta il problema per Froome: in questo controllo effettuato alla Vuelta, la concentrazione di salbutamolo nelle urine del capitano del Team Sky è risultata superiore alla soglia massima consentita di 1000 nanogrammi/millilitro.

FROOME POSITIVO AL SALBUTAMOLO: LA SPIEGAZIONE DEL BRITANNICO

Di conseguenza, ecco che Chris Froome qualche rischio lo corre. Il caso del britannico, quattro volte vincitore del Tour de France e quest’anno pure della Vuelta, è simile a quelli di Alessandro Petacchi e Diego Ulissi, che per lo stesso motivo furono squalificati per un anno e per nove mesi rispettivamente. Se anche a Froome toccasse la stessa sorte, tra l'altro, Vincenzo Nibali vincerebbe a tavolino la sua seconda Vuelta, dato che fu proprio il siciliano a contendere al britannico la maglia rossa fino all'ultimo giorno, e a salire sul secondo gradino del podio a Madrid. Questa la spiegazione dello stesso Chris Froome: “E' noto che io soffro d'asma, e conosco perfettamente quali sono le regole. Su consiglio del medico ho incrementato i dosaggi di salbutamolo, ma sempre prestando grande attenzione a non superare i limiti. Prendo molto sul serio la posizione di leadership che occupo nel mio sport. L'Uci ha ragione a esaminare i risultati dei test e insieme alla squadra fornirò tutte le informazioni necessarie”.

