Conegliano Novara/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League femminile)

Diretta Conegliano Novara: streaming video e tv, orario e risultato live del match di volley femminile per la Champions League. Derby azzurro per il 1^ turno.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Conegliano Novara (LaPresse)

Conegliano-Novara, diretta dagli arbitri Andrey Zenovich e Susana Maria Rodriguez Jativa, è la partita in programma oggi per le ore 20.35 al Pala Villorba, valida nella prima giornata del girone B della Champions League. Solo pochi giorni dopo essersi sfidate nel campionato della serie A1 italiano, le due formazioni si ritroveranno oggi ancora protagoniste di un entusiasmante faccia a faccia, ma ora per la massima competizione sul continente. Da tempo infatti non è più valida la regola per cui due club della medesima nazione non si possono sfidare nello stesso gruppo: ecco che quindi le urne hanno deciso per questo derby azzurro di primissimo livello.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Conegliano e Novara, attesa per le ore 20.35 sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento quindi sul canale Sky Sport Plus al numero 205 del telecomando, con diretta streaming video garantita per gli abbonati tramite l’app Sky Go.

QUI CONEGLIANO

Come abbiamo ricordato che due formazioni scenderanno in campo dopo essersi trovate faccia a faccia appena pochi giorni fa, ovvero lo scorso 9 dicembre 2017 per il Campionato della serie A1 e allora il successo aveva arriso proprio alle pantere. Ovvio quindi pensare che, complice il fattore campo, la squadra di Santarelli sia quella meglio attrezzata questa sera. A ciò poi si aggiunge il fatto che nella Serie A1 l’Imoco è ancora in cima alla classifica generale, con 26 punti guadagnati in 10 giornate. Di fronte a Novara però questi numeri potrebbero valere ben poco visto che anche le azzurre non sono da meno in termini statistici. Santarelli e le sue ragazze dovranno sudare parecchio per ottenere i primi punti in Champions League, pur dopo quanto di bello fatto vedere nei primi turni preliminari della competizione.

QUI NOVARA

Se per l’appunto l’Imoco ha dovuto cercare sul campo la qualificazione alla fase a gironi della Champions League Non così Novara, che da vincitrice dello scudetto aveva già un posto prenotato. La partita di stasera sarà quindi l'esordio europeo per la squadra di Barbolini e possiamo davvero dire che per il club della Igor il cammino europeo non poteva che iniziare meglio di così. Ecco infatti contro la grande rivale delle ultime stagioni, a cui ha strappato la Supercoppa Italiana solo pochi mesi fa e con la quale condivide i gradini più alti della classifica del campionato. Qui infatti Novara ha guadagnato 4 punti in 20 match registrando appena due KO, l’ultimo proprio contro Conegliano nel turno precedente. La voglia di rivalsa quindi delle ragazze di Barbolini e tanta, pure in campo avverso: che cosa succederà nella prima giornata della Champions League?

