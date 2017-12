Europei nuoto vasca corta 2017/ Streaming video e diretta tv, orario, programma e risultato live (Copenaghen)

Diretta Europei di nuovo in vasca corta: streaming video e tv, orario, programma, gli azzurri e risultato live della 1^ giornata dell'edizione 2017 a Copenaghen.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Gregorio Paltrinieri (LaPresse)

Si aprono oggi mercoledì 13 dicembre 2017 gli europei di nuoto di vasca corta a Copenaghen: i grandi della piscina dopo gli Europei di Budapest di questa estate, sono pronti a darsi di nuovo battaglia in questa 23^ edizione della competizione, caratterizzata ovviamente del fatto che si gareggerà in vasche da 25 metri di lunghezze e non nelle solite da 50m. Il programma della giornata inaugurale come del torneo europeo sarà fittissimo: sono infatti ben 40 le gare previste nel programma ufficiale, che dal 2012 prevede pure le due staffette miste 4x50 m stile libero e 4x50 m mista. Ovviamente sono alte le ambizioni della compagine azzurra: la spedizione italiana è infatti tra le più numerose presenti a Copenaghen in questi giorni con ben 36 atleti pronti a conquistare le medaglie e i record più significativi. A guidare la nostra nazionale poi due giganti del nuoto mondiale, ovvero Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, che pure per potrebbero non essere al top della forma per questi Europei di nuoto in vasca corta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sarà la tv di stato a seguire in diretta tv, le imprese degli azzurri agli europei di nuoto in vasca corta di Copenaghen: prevista infatti sul canale raisport + una striscia quotidiana dalle ore 16.50 alle 19.10 per le fasi conclusive della giornata di gara. Tale appuntamento quindi sarà usufruibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO

Il calendario degli europei di nuoto a Copenaghen presenta un programma estremamente lineare: tutte le batterie si disputeranno al mattino a partire dalle ore 9.30 mentre al pomeriggio, solo dalle ore 17.00, avremo semifinali e finali. Per quanto riguarda il programma della giornata di oggi 13 dicembre si comincerà quindi al mattino con le batterie dei 100 farfalla maschile, a cui faranno seguito quelle per i 50 rana donne e uomini, i 400 misti donne e i 400 stile uomini. A seguire sempre per la mattina ecco poi i turni preliminari dei 100 e i 200 dorso maschile, la prima staffetta della 4x50 libero uomini e gli 800 libero donne. Nel pomeriggio il programma elle ore 17.00 prevede le semifinali dei 50 rana uomini e donne, oltre che le finali peri 200 dorso maschile e i 400 misti femminile. A seguire ecco poi la finale dei 400 libero uomini, e le semifinali dei 100 dorso Donne e dei 100 farfalla maschili: dopo le finali dei 50 metri rana delle due categoria. Il gran finale sarà invece la finale della prima staffetta ovvero la 4x50m stile libero maschile.

I PROTAGONISTI AZZURRI

Come abbiamo già accennato saranno ben 36 gli atleti italiani che hanno strappato il pass per questi Europei di nuoto in vasca corta a Copenaghen: un numero impressionante, superato solo dalla Danimarca padrona di casa con 38 atleti. Saranno quindi molteplici le occasioni di medaglie per lItalia, rappresentata da tanti elementi di spicco del nuoto internazionale che abbiamo già conosciuto e amato alla precedente edizione degli europei di nuoto di Budapest questa estate (vasca lunga). A guidare la compagine ecco poi due grandi star a livello mondiale ovvero Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, ma con loro non mancheranno anche Arianna Castiglioni e Simona Quadarella, oltre che Luca Dotto, Matteo Scozzoli e Simone Sabbioni. Due però saranno i grandi assenti annunciati ovvero Gabriele Detti e Filippo Magnini: il primo infatti risulta infortunato, mentre il secondo solo pochi giorni fa ha annunciato il suo addio all’agonistica. Sarà quindi un vero peccato non vederli all’opera nella vasca dei 25 metri: consoliamoci però perché di sicuro non mancheranno le occasione di festeggiare qualche importante successo per il tricolore.

