Fiorentina Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Sampdoria streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fiorentina Sampdoria - Simeone e Chiesa (Foto: LaPresse)

Fiorentina Sampdoria sarà diretta dall'arbitro Rosario Abisso. Le due squadre scendono in campo oggi, mercoledì 13 dicembre alle ore 17.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, proprio al Franchi, ma la squadra viola spera in un risultato diverso, visto che in quell'occasione alla Sampdoria era riuscito il colpaccio. Del resto in ballo c'è la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: la vincente infatti sfiderà una tra Lazio e Cittadella. La sfida di oggi, lo ricordiamo, è ad eliminazione diretta. E i quarti si giocheranno in ogni caso in una delle due squadre appena citate. La Fiorentina arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio strappato al Napoli, mentre ha un sapore diverso quello ottenuto dalla Sampdoria contro il Cagliari, visto che è arrivato per la rimonta dei sardi.

Sul lato destro del tabellone di Coppa Italia, l'incontro tra Fiorentina e Sampdoria è sicuramente il più interessante. Per la squadra di Stefano Pioli, i blucerchiati rappresentano sicuramente un ostacolo più difficile rispetto a quelli che dovranno affrontare Inter e Lazio, cioè rispettivamente Pordenone e Cittadella. Difficile sbilanciarsi con un pronostico, anche perché la Sampdoria, al netto delle ultime difficoltà, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le big (ne sa qualcosa la Juventus in campionato...), quindi potrebbe riuscire a imbrigliare la Fiorentina e ad andare avanti nel cammino in Coppa Italia. I viola d'altra parte sono in netta ripresa, quindi l'unica cosa certa è che dobbiamo aspettarci un bell'incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SAMPDORIA PESCARA

Fiorentina Sampdoria sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Raidue, dal momento che la Rai detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Coppa Italia. Chi invece non potrà seguire il match degli ottavi di finale in diretta tv potrà sfruttare quella streaming video offerta sempre dalla Rai. Sarà infatti garantita a tutti gratuitamente su Rai Play: basta collegarsi al sito ufficiale della Rai da pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Diamo uno sguardo ora alle probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria. Trattandosi di Coppa Italia, potrebbe verificarsi da parte degli allenatori il ricorso al turnover, ma non sarà eccessivo, visto che in palio c'è la qualificazione ai quarti di finale, che si disputerà con una squadra tra Lazio e Cittadella. Partiamo dai padroni di casa: la Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali dovrebbe esserci Dragowski, con Astori e Vitor Hugo al centro della difesa e Maxi Oliveira e Bruno Gaspar terzini. Centrocampo a tre con Badelj, Sanchez ed Eysseric, mentre il tridente dovrebbe essere composto da Gil Dias, Babacar e Thereau. La Sampdoria scenderà in campo con un modulo simile: la differenza è rappresentata dalla presenza del trequartista Alvarez alle spalle di Caprari e Kownacki. In porta invece Puggioni, poi Silvestre e Regini al centro della difesa, Sala e Murru terzini. Centrocampo a tre con Capezzi, Verre e Praet.

PRONOSTICO E QUOTE

Passiamo ora alle quote: secondo l'agenzia Snai i favori del pronostico per la partita Fiorentina Sampdoria spettano ai padroni di casa. Il segno 1 è infatti quotato a 1,95, mentre il segno 2 paga 3,80 volte la posta in palio. Per quanto riguarda il pareggio, il segno X è offerto alla quota di 3,50. L'under e over 2.5 invece è dato rispettivamente a 2,05 e 1,70. Il gol e nogol invece a 1,57 e 2,25.

