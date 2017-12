Formula 1/ Ritorno di Kubica: la Williams dice no al polacco e punta su Sirotkin

Robert Kubica - Instagram

La favola di Robert Kubica non ha un lieto fine. Il pilota polacco, amatissimo dal pubblico per le sue qualità e la sua simpatia, non tornerà in Formula 1, per lo meno, non adesso. L’ex rallysta si era sottoposto a diversi test con la Williams Renault, tutti positivi anche dal punto di vista fisico, il vero punto interrogativo dopo l’incidente tremendo degli scorsi anni, ma alla fine la stessa scuderia britannica ha preferito puntare su altro. Il prescelto è infatti Sergey Sirotkin, 22enne russo, che di fatto porterà in Williams lo sponsor SMP e di conseguenza svariati milioni di euro. Manca ancora l’ufficialità ma la scelta sembrerebbe essere ormai presa, con la squadra inglese che potrà così contare su due piloti giovanissimi come appunto il Sirotkin di sopra, e Lance Stroll: 41 anni in due.

LA CARRIERA DI SIROTKIN

La Williams ha scelto il russo per una questione semplicemente economica, affidando la sua seconda vettura ad un giovanissimo, e scartando l’idea Kubica, molto affascinante ma evidentemente meno remunerativa. Un’indiscrezione che era iniziata a circolare già nelle ultime settimane, precisamente da dopo il Gran Premio di AbuDhabi e dai successivi test, in cui appunto il giovane russo era balzato in pole position per occupare il posto lasciato vacante in Williams dal veterano Felipe Massa, che ha appeso i guanti al chiodo. Per Sirotkin non si tratta di un vero e proprio approccio con il circus della Formula 1, visto che nel 2014 è stato il terzo pilota della Sauber, con cui ha partecipato alle prove libere del Gp di Russia di quell’anno. Campione di Formula Abarth Europea nel 2011, il russo è stato negli ultimi due anni la terza guida Renault, scendendo però in pista in rarissime occasioni.

