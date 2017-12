Milan Verona/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano il pass in Coppa Italoia contro gli scaligeri (ottavi)

13 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Milan Verona, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Verona, che sarà diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 13 dicembre: siamo in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018. E’ gara secca: dunque a San Siro avremo subito il nome della squadra che si qualificherà ai quarti, ma potremmo passare attraverso tempi supplementari ed eventualmente anche calci di rigore se il risultato dovesse essere di parità. Archiviata finalmente la prima vittoria della sua gestione, Gennaro Gattuso non si vuole fermare: c’è l’occasione di fare strada in questo torneo e magari prendersi la finale, come era avvenuto due stagioni fa. Il turno casalingo è favorevole a un Milan che potrebbe essersi sbloccato dopo il 2-1 al Bologna; tuttavia attenzione al Verona, che rimane una squadra pericolosa soprattutto in questi contesti, nei quali ci si può dimenticare delle difficoltà di campionato e vivere una grande nottata.

MILAN VERONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Verona sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, e in particolare su Rai Uno: appuntamento quindi in chiaro per tutti, e si potrà assistere alla partita anche attraverso il sito ufficiale www.raiplay.it – selezionando il canale di riferimento – con il servizio di diretta streaming video, che ovviamente non comporta costi aggiuntivi.

MILAN VERONA: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Milan e Verona portano alla luce almeno due momenti storici nel nostro calcio: tutti sfavorevoli ai rossoneri, che contro gli scaligeri hanno lasciato per strada due scudetti. Tuttavia in entrambi i casi eravamo in Veneto, e infatti ancora oggi si parla di “fatal Verona”; il contesto di Coppa Italia, e il fatto che siano “solo” ottavi, riduce la portata di una partita comunque interessante. Il Milan sembra essere guarito da alcuni dei suoi mali: sicuramente l’aver ritrovato la vittoria può avere effetti benefici, ora Gattuso dovrà essere bravo a instillare certezze nella squadra che ha soprattutto l’obbligo di recuperare la strada persa in campionato e provare ad arrivare in fondo in Europa League, dove nei sedicesimi affronterà il Ludogorets. Il Verona ha superato il quarto turno di Coppa Italia vincendo ai rigori il derby contro il Chievo; non ha grandi aspettative perché si guarda soprattutto al campionato, dove gli scaligeri sono reduci da un 2-2 a Ferrara. Sulla carta un risultato positivo, in realtà deludente perché il Verona aveva blindato la partita prima di farsi raggiungere nel giro di quattro minuti, perdendo così due punti fondamentali sulla strada verso una salvezza che sarà complicatissima, ma che visto il ritmo lento delle squadre di fondo è assolutamente alla portata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

In questo momento la Coppa Italia non è una priorità per il Milan, che dunque potrebbe giocare con una formazione simile a quella vista contro il Rijeka nell’ultima del girone di Europa League. La novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno in campo di Calhanoglu, indisponibile di recente: il turco potrebbe essere schierato come esterno sinistro nel tridente, perché Gattuso sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 di domenica. Spazio a Storari in porta, con Abate verso la conferma a destra e Antonelli dall’altra parte; in mezzo potrebbe esserci Alessio Romagnoli che era squalificato in campionato, insieme a lui uno tra Paletta e Cristian Zapata. A centrocampo possibile che Montolivo ci sia ancora, ma insieme a lui questa volta giocherà Locatelli con il giovane Zanellato che potrebbe avere un’altra possibilità di essere titolare. A completare l’assetto offensivo Borini e André Silva, che partono favoriti.

Il Verona può invece confermare l’undici del quarto turno: in porta Silvestri, linea difensiva con Heurtaux e Souprayen centrali supportati dai due terzini che potrebbero essere Bearzotti e Felicioli (quest’ultimo cresciuto nel settore giovanile del Milan). Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-4-2: sulle corsie laterali allora spazio a Romulo e Fares – che ha segnato contro il Chievo – in mezzo invece salvo sorprese toccherà ancora a Bruno Zuculini e Fossati. Resta da valutare la condizione di Pazzini, che dovrebbe farcela a essere titolare dopo lo spezzone di Ferrara: senza di lui spazio a Bessa da seconda punta, con uno tra Moise Kean e Lee Seung-Woo a fargli compagnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan ampiamente favorito nella partita di Coppa Italia: per fattore campo e valore della rosa l’agenzia di scommesse Snai apre una differenza sostanziale tra il segno 1, da giocare per la vittoria del Milan, e il segno 2 che identifica l’affermazione del Verona. Nel primo caso il valore è di 1,33 mentre nel secondo siamo già a 8,75; dovrete giocare invece il segno X se credete nell’eventualità del pareggio nei 90 minuti, e la vincita che portereste a casa sarebbe pari a 5,00 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla sfida di San Siro.

