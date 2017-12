PAGELLE/ Milan-Verona: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Pagelle Milan Verona: i voti della partita, il giudizio a tutti i calciatori scesi in campo a San Siro nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia

13 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Milan Verona (LaPresse)

Al Meazza è in corso l'ottavo di Tim Cup 2017-18 tra Milan e Verona, le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 2 a 0 in favore della formazione di Gennaro Gattuso. A differenza di ieri sera, quando l'Inter si è fatta trascinare ai calci di rigore dal Pordenone, i rossoneri (con quasi tutti i titolari di campionato) partono forte con Cutrone (6) che non impatta il pallone davanti a Silvestri (6,5) mentre Bonaventura (6,5) sfiora l'incrocio dei pali. A sbloccare la contesa è il solito Suso (7,5) con un cross che in teoria avrebbe dovuto essere un assist per uno tra Cutrone e Bonaventura che però non ci arrivano, e il pallone termina incredibilmente in rete alle spalle di un incredulo Silvestri. Gli ospiti provano a reagire con Bruno Zuculini (6) che calcia addosso a Donnarumma (6), fiutata l'antifona i padroni di casa si riversano immediatamente in avanti nel tentativo di trovare la via del raddoppio, cosa che accade allo scoccare della mezz'ora con la deviazione vincente di Romagnoli (7) che anticipa Fares (5,5) e trafigge Silvestri. Prima dell'intervallo Cutrone manca il tris, decisivo Silvestri che lo chiude in corner ed evita che il passivo di aggravi ulteriormente per l'Hellas.



VOTO MILAN 7 - Gattuso sceglie saggiamente di schierare quasi tutti i titolari che giocano secondo i loro standard, mettendo la partita in discesa già nella prima frazione.

MIGLIORE MILAN: SUSO 7,5 - Autore del primo gol e di una serie di belle giocate, si sacrifica anche in fase difensiva.

PEGGIORE MILAN: ANDRE' SILVA 5,5 - Continua ad avere un rapporto complicato con il pallone e la porta.



VOTO VERONA 5 - Fatta eccezione per un paio di tentativi con Zuculini e Kean, gli scaligeri dimostrano di essere nettamente inferiori, per giunta con una formazione rimaneggiata.

MIGLIORE VERONA: SILVESTRI 6,5 - Un paio di interventi su Cutrone e André Silva che consentono alla squadra di Pecchia di limitare comunque i danni.

PEGGIORE VERONA: LEE 5 - Quarantacinque minuti assolutamente anonimi per il centravanti sudcoreano. (Stefano Belli)

