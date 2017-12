Probabili formazioni/ Fiorentina Sampdoria: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, ottavi)

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Ottavi di Coppa Italia: entrambe tengono molto alla qualificazione

13 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Fiorentina Sampdoria è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-2018: allo stadio Artemio Franchi si gioca mercoledì 13 dicembre con calcio d’inizio alle ore 17:30. La Fiorentina fa oggi il suo esordio in questa competizione e arriva dal bel pareggio di Napoli; la Sampdoria è in un momento di appannamento, dopo aver fatto benissimo ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite e, pur conservando il sesto posto in campionato, vede ora tante rivali accorciare la distanza. I blucerchiati hanno già giocato il quarto turno di Coppa Italia, battendo nettamente il Pescara. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo questo pomeriggio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Fiorentina a essere favorita per questa partita: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria interna dei viola vale 1,87 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il valore assegnato alla vittoria della Sampdoria, per la quale dovrete ovviamente giocare il segno 2, è di 3,90. Vale 3,65 volte la posta il segno X che identifica la possibilità del pareggio nei 90 minuti (al termine dei quali si andrebbe eventualmente ai tempi supplementari, con i calci di rigore se la situazione dovesse rimanere di equilibrio).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Medita il turnover Stefano Pioli, ma non sarà ampio: la Fiorentina vuole la qualificazione ai quarti di finale e dunque riposerà solo uno stretto numero di titolari, in vista della partita di campionato contro il Genoa. In difesa per esempio spazio a Bruno Gaspar che sostituirà Laurini, mentre al centro uno tra Astori e German Pezzella sarà in panchina per dare campo a Vitor Hugo, arrivato per essere titolare ma in realtà con ben poco spazio fino a qui. In mezzo al campo Carlos Sanchez si prepara a giocare, in panchina potrebbe finire Badelj con Veretout confermato come titolare e Benassi che oscillerebbe tra le posizioni di mezzala e trequartista, dove sarebbe ripristinato il 4-2-3-1 qualora Saponara fosse schierato dal primo minuto. Ci sarà riposo invece per Giovanni Simeone e Thereau: il primo sarà ovviamente rimpiazzato da Babacar, per quanto riguarda il francese dovrebbe lasciare posto a Gil Dias, che giocherebbe a sinistra con la conferma di Federico Chiesa dall’altra parte. Scalpita anche Eysseric, ma probabilmente avrà minuti nel secondo tempo.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

La Sampdoria potrebbe dover fare a meno di quattro titolari: è lecito pensare che Marco Giampaolo lasci fuori gli acciaccati in vista del campionato ma le sorprese sono possibili. In porta comunque ci sarà Puggioni, con una linea difensiva nella quale Regini potrebbe prendere il posto di Silvestre; a sinistra Strinic è il primo dei giocatori in dubbio, se il croato non dovesse farcela spazio a Murru. In mezzo ci aspettiamo che Torreira e Praet siano tenuti a riposo per recuperare: pronti Capezzi nella posizione di playmaker e Verre come interno, con Linetty fuori dai giochi l’altra maglia sarà certamente di Edgar Barreto. Anche in attacco ci sono ballottaggi aperti: non sta benissimo Quagliarella e allora potrebbe arrivare il momento di Kownacki, che segna tanto dalla panchina ma potrebbe stavolta avere spazio come titolare, al fianco di Duvan Zapata. L’alternativa è Caprari, ma l’ex del Pescara sembra destinato a sostituire Gaston Ramirez sulla trequarti, dove in alternativa giocherebbe un Ricky Alvarez che in questa stagione ha visto davvero poco il campo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 57 Sportiello; 76 Bruno Gaspar, 20 Ger. Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 6 Carlos Sanchez, 17 Veretout, 24 Benassi; 25 F. Chiesa, 30 Babacar, 28 Gil Dias

A disposizione: 97 Dragowski, 2 Laurini, 4 Milenkovic, 13 Astori, 19 Cristoforo, 5 Badelj, 8 Saponara, 10 Eysseric, 27 Lo Faso, 77 Thereau, 9 G. Simeone

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Maxi Olivera

Indisponibili: -

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 24 Bereszynski, 13 G. Ferrari, 19 Regini, 29 Murru; 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre; 9 Caprari; 99 Kownacki, 91 D. Zapata

A disposizione: 2 Viviano, 92 Tozzo, 7 Sala, 3 J. Andersen, 26 Silvestre, 17 Strinic, 18 Praet, 34 Torreira, 10 Djuricic, 11 R. Alvarez, 90 G. Ramirez, 27 Quagliarella

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Linetty

