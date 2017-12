Probabili formazioni/ Milan Verona: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, ottavi)

Probabili formazioni Milan Verona: le quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro i rossoneri affrontano gli ottavi di finale della Coppa Italia

13 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Verona, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Verona, alle ore 20:45 di mercoledì 13 dicembre, è uno degli ottavi di finale nella Coppa Italia 2017-2018. Esordio nella competizione per i rossoneri, che dopo aver battuto il Bologna in campionato sperano di essersi finalmente ripresi psicologicamente, e hanno ora l’occasione di fare strada in un torneo che tengono a vincere, anche perchè l’ultimo trionfo è ormai lontano del tempo. Il Verona non decolla in Serie A, e ha sciupato due gol di vantaggio sul campo della Spal per quella che sarebbe stata una vittoria importantissima; nel quarto turno gli scaligeri hanno vinto ai rigori il derby contro il Chievo. Aspettando il calcio d’inizio, vediamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per la partita di San Siro, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan ovviamente super favorito dai pronostici, come possiamo notare anche dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria interna dei rossoneri vale 1,33 mentre siamo già al valore di 5,00 sul pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X. Per la vittoria del Verona, identificata dal segno 2, il vostro eventuale guadagno sarebbe di 8,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

IL TURNOVER DI GATTUSO

Il Milan dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione tipo del campionato: a partire dal portiere, che potrebbe essere Storari, fino ad arrivare all’attacco. Qui Gennaro Gattuso medita sulla possibilità delle due punte, come si era già visto contro il Bologna: nuovo passaggio al 3-5-2 con Cutrone e André Silva dal primo minuto, oppure la punta del settore giovanile affiancata a due esterni che, in quel caso, sarebbero ancora Suso e Bonaventura anche per mancanza di alternative. In difesa con lo schieramento a tre potrebbe rivedersi Paletta; insieme a lui Cristian Zapata e Alessio Romagnoli, che era squalificato domenica e dunque potrebbe tornare in campo oggi. A centrocampo i dubbi maggiori: Abate e Antonelli scalpitano per giocare come esterni, al centro invece possibile conferma per Montolivo con Zanellato e Kessie che potrebbero giocare ai suoi lati, anche perchè Locatelli è squalificato. Ancora fuori Calhanoglu, che lavora per recuperare in tempo per la prossima partita di campionato ma non è ancora sicurissimo di farcela.

LE SCELTE DI PECCHIA

Cambia ovviamente anche Fabio Pecchia, che potrebbe riproporre una formazione molto simile a quella del turno precedente. Quasi certamente in porta tornerà Silvestri, con una difesa nella quale Heurtaux sarà il centrale di riferimento al fianco di Souprayen, con Bearzotti (o il confermato Caceres) e Felicioli ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo ci si dispone ancora con il 4-4-2: Romulo dovrebbe avere ancora una maglia da titolare a destra, dall’altra parte del campo a giocare potrebbe essere Fares. A formare la coppia centrale ecco la qualità di Fossati, anche lui (come Felicioli) cresciuto nel settore giovanile del Milan, e la concretezza di Franco Zuculini (il fratello Bruno dovrebbe essere ancora ai box). Davanti dovrebbe tornare titolare Pazzini, che ha perso quotazioni nelle gerarchie del suo allenatore; a completare il reparto offensivo la scelta è tra due giovani come Lee Seung-Woo e Moise Kean, ma non è da scartare l’ipotesi di Bessa come seconda punta, soluzione che si era già vista contro il Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 30 Storari; 17 C. Zapata, 29 Paletta, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 18 Montolivo, 45 Zanellato, 31 Antonelli; 63 Cutrone, 9 André Silva

A disposizione: 99 G. Donnarumma, 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 19 Bonucci, 15 Gustavo Gomez, 68 Ri. Rodriguez, 4 José Mauri, 11 Borini, 8 Suso, 7 Kalinic, 5 Bonaventura

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Locatelli

Indisponibili: A. Conti, Lucas Biglia, Calhanoglu

VERONA (4-4-2): 17 Silvestri; 37 Bearzotti, 75 Heurtaux, 69 Souprayen, 97 Felicioli; 2 Romulo, 14 F. Zuculini, 98 Fossati, 93 Fares; 11 Pazzini, 21 Lee Seung-Woo

A disposizione: 1 Nicolas, 40 F. Coppola, 26 M. Caceres, 28 A. Ferrari, 12 Ant. Caracciolo, 23 Calvano, 77 Buchel, 24 Bessa, 7 Verde, 10 Cerci, 9 Kean, 27 Valoti

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Bianchetti, B. Zuculini

