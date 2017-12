Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score: Fiorentina-Sampdoria, Milan-Verona (ottavi di finale, oggi)

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite in campo oggi 13 dicembre 2017 per gli ottavi di finale. Esordio nel torneo per Gennaro Gattuso.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Giovanni Simeone - Risultati Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia torna in campo anche oggi mercoledì 13 dicembre 2018 con la seconda parte del tabellone degli ottavi di finale: dopo il match inaugurale tra Inter e Pordenone, ecco che il torneo calca di nuovo le scene con due match di assoluto valore, storico e tecnico. Si giocherà infatti oggi alle ore 17.30 Fiorentina-Sampdoria, mentre alle ore 20.45 ecco il fischio d’inizio di Milan Verona: prima però di analizzare nel dettaglio gli incontri ricordiamo la formula di questa fase della Coppa Italia. Come è noto in ogni gara hanno il diritto di giocare in casa i cosiddetti club "Testa di serie": gli ottavi di Coppa Italia si svolgeranno come partite di sola andata e in caso di parità al termine dei 90 minuti la sfide si deciderà prima ai tempi supplementari (due frazioni di 15 minuti l’una) e in caso di necessità, ai calci di rigore. Vediamo allora nel dettaglio che cosa ci riserva il calendario per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

FIORENTINA SAMPDORIA (Ore 17.30)

La giornata di oggi verrà aperta dalla partita all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Sampdoria: una sfida importante con due rose di grande valore ma che abbisognano di certezze dopo qualche risultato non così brillante ottenuto nel precedente turno di campionato. Va infatti ricordato che la compagine viola di Stefano Pioli torna a giocare in casa dopo il sudatissimo pareggio conquista in casa del Napoli per 0-0. Un esito di peso per i gigliati, festeggiato sul campo campano come una vittoria, dato che gli azzurri di Sarri risultano alla carta una squadra molto più forte tecnicamente e vantano un piazzamento e un tabellino di marcia nettamente superiore. Dall’altra invece la Sampdoria, beffata all’ultimo appena sabato scorso dal Cagliari, che ha trovato un’ispirato pareggio per 2-2, che di certo non ha soddisfatto mister Giampaolo e i suoi.

MILAN VERONA (Ore 20.45)

Nuovo banco di prova inedito per il Milan di Gennaro Gattuso: dopo campionato, Europa League e pure il battesimo di San Siro ecco che è giunto il momento di vedere all’opera la formazione rossonera sotto la nuova guida. Visto il momento difficile in cui versano spogliatoio e società rossonera si può davvero dire che la partita attesa stasera alle ore 20.45 contro il Verona non sia così semplice a dispetto del pronostico. La formazione gialloblu infatti approda a questi ottavi di finale della Coppa Italia dopo il pari raccolto contro la Spal in campionato per 2-2 al Paolo Mazza. Non un grande risultato per gli scaligeri beffati all’ultimo da due episodi davvero sfortunati dopo un match davvero dominato fin dall’inizio. Il Verona avrà quindi tanta voglia di riscatto contro una squadra ancora in cerca della sua identità.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 17.30 Fiorentina Sampdoria

Ore 20.45 Milan Verona

