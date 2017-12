Sneek Casalmaggiore/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup femminile)

Diretta Sneek Casalmaggiore: streaming video e tv, orario e risultato live del match di volley femminile per la Cev Cup. Esordio europeo per la Pomì.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Sneek Casalmaggiore (LaPresse)

Sneek-Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Alexander Tubylov e Miklos Horvath, è la partita di volley femminile in programma oggi 13 dicembre 2017 alle ore 19.30, valida per i sedicesimi di finale della Cev Cup. La Pomì fa quindi oggi il suo grande ingresso nella seconda competizione per club del continente e lo fa contro una formazione olandese, tra le migliori interpreti del massimo campionato dell’Eredivisie. Non si annuncia quindi un banco di prova semplice per le ragazze di Cristian Lucchi che pure daranno il 100% in questa prima trasferta europea allo Sneker Sporthal di Sneek.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo la partita della Cev Cup tra Sneek e Casalmaggiore non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti un’eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi i profili social del club rosanero per scoprire che cosa sta succedendo in terra olandese.

QUI SNEEK

Di certo la compagine di Petra Groenland scenderanno in campo di fronte al pubblico di casa nella migliore condizione possibile. Tra le formazioni più ambiziose di questa edizione della Cev Cup, lo Sneek vanta infatti un ottimo ruolino di marcia registrato nelle ultime settimane. Considerano infatti il campionato di Eredivisie, vediamo che il club oggi in campo è appena secondo in graduatoria con 26 punti ottenuti in 11 giornate di campionato: oltre a ciò ricordiamo due soli KO registrati in campionato, e la pesante vittoria ottenuta per 30 sul Papendal solo pochi giorni fa. I numeri quindi approvano il percorso della squadra della Greonland, che pure presenta diverse personalità molto interessanti.

QUI CASALMAGGIORE

Non così incoraggiante invece il cammino osservato fino a qui in stagione da Casalmaggiore, che pure ha subito recentemente un cambio di panchina (da Marcello Abbondanza a Cristian Lucchi). A fronte del suo primo appuntamento sul continente, in casa la Pomì non sta andato affatto bene, considerate poi le alte aspettative a inizio stagione, in linea con il blasone e il roster rosanero. Controllando la classifica del Campionato di Serie A1, Casalmaggiore è solo alla decima e terzultima posizione con appena 10 punti conquistati in 10 match: un punto per incontro e una differenza set del 15:25. Numeri quindi decisamente non corrispondenti alla qualità della squadra oltre che la sua storia. Sarà l’Europa l’occasione di riscatto per le rosanero?

© Riproduzione Riservata.