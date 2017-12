VIDEO/ Genoa Atalanta (1-2) highlights della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Genoa Atalanta (1-2) gli highlights della partita che si è giocata martedì 12 dicembre allo stadio Luigi Ferraris come posticipo della 16^ giornata del campionato di Serie A.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Video Genoa Atalanta, Gian Piero Gasperini - La Presse

La gara Genoa-Atalanta è terminata col risultato di 1-2. Dopo il rinvio per questioni di maltempo che l'aveva fatta slittare da ieri a stasera finalmente si è scesi in campo allo Stadio Luigi Ferraris. Il grifone parte veramente fortissimo e dopo pochi minuti passa in vantaggio. Taarabt serve una palla appena fuori l'area di rigore ad Andrea Bertolacci che di destro calcia forte nell'angolino basso alla sinistra di Berisha. Il portiere della Dea non può che inchinarsi e raccogliere la sfera in fondo al sacco. Il Genoa sembra avere la partita in mano e sfiora il raddoppio almeno in un paio di occasioni fino a che si sveglia la squadra di Gian Piero Gasperini. Prima Rafael Toloi chiama al miracolo con un colpo di testa il portiere avversario Mattia Perin, poi pareggia Josip Ilicic. Lo sloveno viene servito rapidamente da una bella palla al centro dell'area di rigore da Andrea Petagna, stoppa a seguire e calcia di destro forte e secco. Nella ripresa pronti via Berisha dice due volte no a Pandev poi sempre l'ex Fiorentina mette dentro una palla per Andrea Masiello che sigla la rete in grado di ribaltare la partita. Il Genoa prova il forcing per pareggiare almeno una partita che aveva avuto in pugno per un tempo, non bastano però gli ingressi in campo di Lapadula, Omeonga e Ricci.

LE DICHIARIAZIONI

Il match winner Andrea Masiello ha parlato a fine gara ai microfoni di Premium Sport sottolineando anche la gioia del suo gol nonostante sia arrivato contro la sua ex squadra. Ecco quanto sottolineato: "Siamo consapevoli e umili, sappiamo cosa portare in futuro. Ce la giocheremo con tutti. Sappiamo che quest'anno sarà tutto più difficile. Abbiamo una competizione importante da affrontare come l'Europa League e in campionato è dura con poca possibilità di recuperare. Il gol da ex? Fa parte del mestiere. Sono contento questa è una vita di sacrifici e lotte continue forse sono stato premiato anche per questo". Davide Ballardini a fine gara ha parlato a Premium Sport non soddisfatto dal risultato, ma pronto a salvare la prestazione dei suoi: "Se abbiamo finalizzato male vuol dire che abbiamo creato molto. L'Atalanta è una buonissima squadra e ha avuto le sue occasioni, ma non credo meritassimo di perdere anche per quanto fatto. Il Genoa sta crescendo nel gioco e nella personalità. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Dobbiamo essere più cattivi e determinati in certi momenti della partita e oggi abbiamo pagato un po' questo".

GENOA ATALANTA, VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

