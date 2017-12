Video/ Inter Pordenone (5-4 dcr): highlights e gol della partita (Coppa Italia, ottavi)

Video Inter Pordenone (risultato finale 5-4 dcr): gli highlights e i gol della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia. Ai nerazzurri servono i rigori per superare i ramarri

13 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Inter Pordenone, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Probabilmente non si sarebbe mai arrivati ai calci di rigore se l'Inter si fosse presentata contro il Pordenone con tutti i titolari (non sono entrati in azione Handanovic, Borja Valero, Santon e Candreva con Miranda e D'Ambrosio squalificati) ma niente e nessuno potrà fugare questo dubbio. Quel che è certo, invece, è che dall'altra parte il Pordenone non ha sbagliato nulla: non avendo niente da perdere la formazione di Leonardo Colucci si è presentata alla Scala del Calcio consapevole di dover limitare i danni e sfruttare le ripartenze in contropiede per poter far male agli avversari, forse nemmeno i ramarri si aspettavano che i nerazzurri sbagliassero completamente l'approccio al match. Con le riserve i meccanismi di gioco dell'Inter si sono inceppati e, complici gli interventi di Perilli e la mira approssimativa di Karamoh, il parziale è rimasto in equilibrio, anzi gli ospiti hanno avuto la clamorosa possibilità di portarsi in vantaggio con il palo colpito da Magnaghi e il diagonale di Sainz Maza uscito sul fondo di pochissimo. Nella ripresa non sono bastati gli inserimenti in corsa di Brozovic, Perisic e Icardi che si sono ritrovati quasi spaesati, abituare a giocare supportati da ben altri partner, nei supplementari entrambe le squadre erano troppo stanche per poter sbloccare la contesa e dunque tutto rimandato alla lotteria dei rigori, dove Padelli è stato decisivo e non ha fatto rimpiangere Handanovic, la maggior esperienza dei nerazzurri ha comunque fatto la differenza. Il vero vincitore morale, comunque, è il Pordenone, se si considera che in Serie A solamente quattro squadre (Juventus, Napoli, Torino e Bologna) non hanno perso contro l'Inter, quella compiuta dai ramarri rimane comunque un'impresa a dispetto dell'eliminazione che non toglie nulla alla prestazione degli uomini di Colucci, che un giorno racconteranno ai nipotini di aver portato sull'orlo di un disastro sportivo la Beneamata. Inter che non ha saputo sfruttare il 66% di possesso palla, i 13 tiri in porta, le 15 occasioni da gol create, i 18 calci d'angolo battuti e le 61 azioni manovrate per aggiudicarsi il passaggio al turno successivo nei tempi regolamentari. Il Pordenone ha comunque creato qualcosa anche sul piano del gioco, con 12 azioni offensive, 4 corner, 4 occasioni da gol, il legno colpito da Magnaghi e 7 tiri complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Per i nerazzurri l'eroe della serata è sicuramente il vice-Handanovic, Daniele Padelli: "È stata più dura del previsto, prima del match avevo detto che saremmo stati attenti a non sbagliare l'approccio ma evidentemente abbiamo preso sottogamba la partita, questa volta ci è andata bene ma impareremo da questa esperienza e prenderemo questo match come esempio per non ripetere più questo sbaglio. Complimenti al Pordenone, da buoni friulani sono tosti e duri, mia moglie è di Udine e quindi li conosco molto bene, mi auguro di vederli giocare in Serie B". Le parole di un comunque soddisfatto Leonardo Colucci, allenatore del Pordenone, ai microfoni di Rai Sport: "I ragazzi sono stati bravissimi, capaci di non perdere una partita difficile come questa, non potevo chiedere di più, costringere l'Inter ai rigori per noi è come vincere la Coppa Italia. A quel punto si può anche sbagliare perché bisogna presentarsi davanti a 30 mila persone a San Siro e può succedere che ti tremino le gambe, c'è l'amarezza per come sono andate le cose, Spalletti ci ha detto che avremmo meritato di passare. Da domani torneremo con i piedi per terra, domenica ci aspetta il Renate. Negli spogliatoi il morale era a terra e li capisco, ma ora dobbiamo rialzarci, in fondo non abbiamo perso se non ai rigori contro la squadra al comando della Serie A. Inoltre abbiamo creato almeno 4 occasioni per fare gol, ne ho vissute tante di amarezze e mi lascerò alle spalle anche questa, cercando di voltare pagina". L'analisi di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, in merito alla prestazione dei suoi: "Non sono d'accordo con chi afferma che le seconde linee non siano all'altezza dei titolari, gli uomini che hanno giocato di meno si sono trovati un po' in difficoltà perché il Pordenone ha sfoggiato grande qualità in mezzo al campo, impedendoci di prendere il pallino del gioco. Siamo andati in confusione sentendoci sfidati perché non avevamo la libertà di fare la partita con un veloce fraseggio, a quel punto tutto si è incasinato, gli avversari si sono caricati mentre per noi l'impresa è diventata sempre più ardua. Evidentemente oggi non ho svolto correttamente il mio lavoro, le partite bisogna vincerle attraverso il gioco e invece ci siamo espressi al di sotto dei nostri standard. Nella ripresa e nei supplementari è andata meglio, quando i ramarri hanno piazzato i pullman davanti alla porta".

