Zaksa Civitanova / Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Mondiale per club)

Diretta Zaksa Civitanova: streaming video e tv, orario e risultato iive della partita di volley maschile per il Mondiale per club. 2^ turno per la Lube.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Zaksa Civitanova (LaPresse)

Zaksa Civitanova è il match in programma oggi mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 17.30 presso Hala Widowiskovo Sportowa di Opole, in Polonia, valido nella seconda giornata per la Pool A dei Mondiali per club 2017-2018. Secondo banco di prova quindi per gli uomini di Medei, che dopo aver affrontato il temibile Sada Cruziero (incredibile la vittoria per 3-0) oggi se la vedranno con un avversario, forse meno quotato alla vittoria finale del torneo targato Fivb ma non per questo meno impegnativo. Di contro infatti ecco il Zaksa Kedzierzyn-Kozle, club organizzatore di questa edizione della competizione mondiale ( e in virtù di questo nel tabellone): un avversario ostico quindi specialmente se ricordiamo che il club è detentore dello scudetto nel campionato polacco per club, uno dei più importanti in Europa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che anche questo appuntamento per il Mondiale per club tra Zaksa e Civitanova sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento quindi alle ore 17.30 al canale Sky Sport Plus al numero 205 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

I campioni di Polonia oggi scenderanno in campo per affrontare i campioni d’Italia: un match davvero unico quindi tra le due formazioni più forti del continente europeo. Rispetto alla precedente partita giocata ieri contro il Sada Cruzeiro quindi pare un’incontro più alla portata di mano per i ragazzi di Medei, ma ovviamente i cucinieri non potranno permettersi alcuna distrazione se vorranno ancora passare la fase a gironi per prendere parte alle semifinale del Mondiale per club. Di certo la bella vittoria conquistata per 3-0 contro i campioni in carica del Sada Cruzierio ha dato una bella scossa alla formazione della Lube, che quindi ha esordito nella competizione con il migliore biglietto da visita possibile. Sarà quindi difficile per la compagine polacca, che invece ha raccolto appena una vittoria al tie break contro Terehan, scendere oggi in campo: lo spauracchio creato ai cucinieri avrà infatti il suo peso psicologico in una competizione così raccolta come è il Mondiale per club. La pressione però non mancherà anche per la squadra di Medei: dopo la prestazione superba contro i favoriti al titoli del Sada Cruziero, i cucinieri non possono di certo mettere il piede in fallo contro i padroni di casa. La posta in palio poi è altissima: una vittoria oggi contro lo Zaksa porterebbe infatti civitanova direttamente ai gradini più alti della classifica e di conseguenza a giocarsi la semifinale.

© Riproduzione Riservata.