Civitanova Sarmaye / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Mondiale per club)

Diretta Civitanova Sarmaye: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile per il 3^ turno del Mondiale per Club a Opole.

14 dicembre 2017 - agg. 14 dicembre 2017, 9.43 Michela Colombo

Diretta Civitanova Sarmaye (af facebook ufficiale)

Civitanova Sarmaye, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedì 14 dicembre 2017 . eattesa alle ore 20.30 a Opole in Polonia per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per club. Ultimo banco di prova quindi per la formazione di Medei, che avendo già in tasca la qualificazione alla prossima fase delle semifinali, oggi scenderà in campo con decisamente meno pressione sulle spalle. A decidere il futuro della Lube ieri infatti è stata la matematica. Con un due successi consegui di cui uno per 3-0 e la contemporanea vittoria del Sada Cruzeiro contro il Samraye di ieri sera, hanno fato si che Civitanova occupasse n ogni caso una delle prime due posizioni della classifica del girone, a prescindere dal risultato oggi. Un traguardo importante quindi per la squadra di Medei, che ora non le resta che attendere di conoscere il suo prossimo avversario.

Ricordiamo che anche questo appuntamento per il Mondiale per club tra Civitanova e gli iraniani del Sarmaye sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Sky Sport Plus al numero 205 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Benché la posta in palio per Civitanova al momento sia poca cosa, ovviamente la Lube scenderà oggi in campo a Opole contro il Sarmaye per vincere. Il banco di prova dopo tutto risulta davvero interessante, sia dal punto di vista tecnico che fisico: contro infatti Medei si troverà la squadra Campione d’Asia in carica. La storia del Sarmaye Teheran è poi oltremodo curiosa: il club è nato solo nel 2015 ma in cosi poco tempo ha subito raggiunto il massimo vertice nel nazione come del continente, proseguendo l’antica tradizione iraniana del volley. Purtroppo però l’approccio della squadra di coach Mostafa Karkhaneh, non è stata dei migliori, con il primo KO nella prima giornata occorso solo al tie break contro i padroni di casa: successivamente pure la sconfitta a opera dei brasiliani del Sada Cruzerio. Un esordio sfortunato quindi che però potrebbe avere tutto un altro sapore nel caso in cui oggi arrivasse una vittoria proprio contro Civitanova. Il 3-0 subito dagli iraniani ad opera dei brasiliani campioni in carica per il Mondiale per club è stato infatti un duro colpo per il morale nello spogliatoio del Sarmaye, che ovviamente vorrà rifarsi anche per evitare di fare il fanalino di coda della graduatoria. La squadra di Medei quindi dovrà aspettarsi un avversario davvero assai motivato per questo incontro e la Lube non potrà assolutamente abbassare la guardia.

