Federica Pellegrini/ Semifinali 100 sl streaming video diretta tv: orario, risultato live (Europei nuoto)

Diretta semifinali 100 sl femminili con Federica Pellegrini agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 streaming video e tv: l’obiettivo è un posto in finale

14 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Federica Pellegrini (LaPresse): oggi le semifinali dei 100 sl

Federica Pellegrini scenderà in acqua oggi pomeriggio nelle semifinali dei 100 metri stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 a Copenaghen. L’appuntamento sarà alle ore 17.21, anche se a dire il vero l’azzurra sarà inserita nella seconda semifinale e di conseguenza scenderà in acqua circa due minuti più tardi, alla pari dell’altra nuotatrice italiana che ha passato le batterie di questa mattina, Erika Ferraioli. Corsia 7 per Federica Pellegrini, la Ferraioli sarà invece in corsia 2. Va detto che la campionessa del Mondo dei 200 ha ottenuto solamente il tredicesimo tempo nelle batterie, dunque per la Pellegrini non sarà facilissimo conquistare un posto nella finale di domani, teoricamente più alla portata di Erika Ferraioli che invece stamattina è stata decima in 53”53, una differenza comunque minima con il 53”61 ottenuto da Federica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DEI 100 SL AGLI EUROPEI DI NUOTO

Sarà possibile seguire la semifinale dei 100 sl femminili naturalmente all’interno della diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2017 di Copenaghen che è prevista sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando) per la sessione pomeridiana che comprende semifinali e finali. Tale appuntamento quindi sarà usufruibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it, punto di riferimento per chi all’ora della gara non potrà mettersi davanti a un televisore.

SEMIFINALI 100 SL DONNE VASCA CORTA: FEDERICA PELLEGRINI E LE FAVORITE

Sappiamo tutti che Federica Pellegrini ha abbandonato i “suoi” 200 sl dopo avere conquistato un meraviglioso oro mondiale nella scorsa estate ai Mondiali di Budapest, gettandosi sulla velocità per un finale di carriera all’insegna soprattutto del divertimento, quasi un ritorno alle origini per Fede che da ragazzina sembrava essere portata soprattutto per i 100, che però non le hanno mai dato le soddisfazioni ottenute invece sui 200 e anche sui 400, con i quali la ‘Divina’ ha avuto un rapporto di amore-odio. Come abbiamo detto, l’obiettivo realistico è quello di conquistare un posto in finale - e già non sarà scontato. Sogni più ambiziosi sembrano vietati, perché le favorite per giocarsi la vittoria e le medaglie sono altre: su tutte naturalmente la svedese Sarah Sjostrom e poi la francese Charlotte Bonnet, autrice del miglior tempo delle batterie in 52”19 (quasi un secondo e mezzo meglio di Federica Pellegrini), le due olandesi Femke Heemskerk e Ranomi Kromowidjojo e la danese Pernille Blume.

