GIGIO DONNARUMMA/ San Siro lo contesta, Gattuso lo difende. Enrico Letta: "Anch'io lo fischierei"

Donnarumma, San Siro lo contesta, Gattuso lo difende. Enrico Letta: "Anch'io lo fischierei". Scoppia il caso sul giovane portiere del Milan, cori e insulti durante la sfida col Verona

14 dicembre 2017 Fabio Belli

Donnarumma-Milan, è crisi (foto LaPresseI

Sembra ormai definitiva la rottura tra Gigio Donnarumma e il Milan. E’ notizia di questi giorni come il contratto firmato solo questa estate tra il portiere diciottenne e il Milan potrebbe essere messo di nuovo in discussione dal suo agente Raiola, con la famosa clausola rescissoria che in realtà non sarebbe mai stata applicata. Ma la stessa idea di poter mettere di nuovo in discussione la permanenza di Donnarumma al Milan sembra aver sfinito i tifosi rossoneri, che hanno protestato in maniera veemente in occasione della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Verona, vinta per 3-0 dai rossoneri e con “Gigio” schierato regolarmente titolare dal tecnico Gattuso. Cori pesanti sono arrivati dalla Curva Sud milanista nei confronti di Donnarumma, “pezzo di m...” e altri insulti, ma è stato soprattutto un grande striscione srotolato dai tifosi che ha fatto capire come il rapporto tra Donnarumma e i tifosi potrebbe essere arrivato alla conclusione.

GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO: L'INCORAGGIAMENTO DI GATTUSO

“Violenza morale 6 milioni all'anno e l'ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!" Questo il testo dello striscione che ha turbato molto Donnarumma, che è rimasto molto scosso dall’accaduto, ed è stato sorpreso scoppiare in lacrime, consolato dai compagni di squadra nello spogliatoio. Nonostante il clima pesantissimo attorno a lui, il giovane portiere ha comunque offerto una buona prestazione, anche e soprattutto a livello di concentrazione, nel match contro i veneti. Il tecnico Gennaro Gattuso ha commentato così la situazione: “Oggi c'è da tutelare il ragazzo, io rispetto i tifosi. Non ha mai saltato un allenamento, non ha mai saltato una partita, l'ho tenuto a riposo contro il Rijeka e mi ha tenuto il muso quattro giorni. Bisogna veramente capire se Gigio vuole andare via o cosa sta accadendo. C'è grande rammarico da parte mia, si sta facendo passare un ragazzo di 18 anni come un mostro e non se lo merita. Per questo sto insistendo sul fatto che è un ragazzo che ha valori incredibili. E mi dispiace per Gigio, è un ragazzo che si fa voler bene nello spogliatoio e sono rammaricato per questo.”

ENRICO LETTA CAUSTICO SU TWITTER

Anche Christian Abbiati, che la porta del Milan l’ha difesa per molti anni, ha difeso a spada tratta “Gigio”, parlando però prima che lo striscione venisse spiegato e che i cori partissero dallo stadio, nella consueta intervista prepartita concessa prima di Milan-Verona ai microfoni della Rai: “Ha un contratto lungo con noi, si allena bene e lavora sodo. Sta pensando al Milan e sta cercando di aiutare la squadra a ottenere risultati positivi. Poi probabilmente qualcuno lo contesterà ma il ragazzo è sereno.” Ma si stanno levando diverse voci di tifosi rossoneri illustri in merito alla questione-Donnarumma. Una di esse, quella dell’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, è perentoria, tramite un tweet: “Mi spiace dirlo, ma fossi in Curva a #SanSiro, stasera #Donnarumma lo fischierei.”

Mi spiace dirlo ma fossi in Curva a #SanSiro, stasera #Donnarumma lo fischierei. @acmilan — Enrico Letta (@EnricoLetta) 13 dicembre 2017

