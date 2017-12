Lazio Cittadella/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Cittadella: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti esordiscono in Coppa Italia ospitando i sorprendenti veneti

14 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Cittadella, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Lazio Cittadella sarà diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani e, alle ore 21:00 di giovedì 14 dicembre, chiude il programma della prima settimana negli ottavi di Coppa Italia 2017-2018. Esito forse scontato per la partita dello stadio Olimpico, anche se in questo momento la Lazio non sta certo attraversando un buon momento e dunque potrebbe pagare qualcosa sul piano psicologico. Il Cittadella sta disputando un campionato di livello sul passo di quello precedente, e sogna in grande dopo aver già eliminato la Spal; ricordiamo che si tratta di una gara secca, dunque in caso di parità dopo i 90 minuti si giocherebbero i tempi supplementari e poi eventualmente si procederebbe con la lotteria dei calci di rigore per stabilire quale squadra si qualificherebbe per i quarti di finale (che sarebbero sempre in gara unica).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le altre partite di Coppa Italia, anche Lazio Cittadella sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: in questo caso il canale di riferimento è Rai 2, con la possibilità di seguire le immagini dallo stadio Olimpico anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CITTADELLA LAZIO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

La Lazio non è più la squadra di inizio stagione: la sconfitta contro il Torino è stata la seconda nelle ultime quattro partite - escludendo quella di Europa League - nelle quali sono arrivati appena 4 punti. Avessero tenuto lo stesso ritmo dell’avvio, i biancocelesti oggi sarebbero quasi in testa al campionato con una partita ancora da recuperare. Purtroppo le rotazioni sono quelle che sono, e se Ciro Immobile non segna le cose si fanno difficili; resta comunque una stagione di alto livello per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, che per di più hanno sempre onorato la Coppa Italia riuscendo a giocare due finali nelle ultime tre stagioni, dopo aver già vinto le edizioni del 2009 e del 2013. Il Cittadella arriva dal pareggio interno contro l’Avellino, che ha prolungato a quattro partite la striscia di imbattibilità; 10 punti nelle ultime partite, sono invece 15 quelli raccolti nelle ultime otto per una squadra che continua a puntare i playoff. In Coppa Italia i veneti stanno facendo un capolavoro: sono già andati a vincere sui campi di Bologna e Spa, ora però l’asticella delle difficoltà è nettamente più alta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CITTADELLA

La formazione che scenderà in campo per la Lazio potrebbe essere molto simile a quelle che Simone Inzaghi lanciava in Europa League. Quasi sicuramente vedremo titolare Felipe Anderson, che dovrebbe essere il giocatore adibito a supportare Immobile il quale, squalificato in campionato, sarà probabilmente in campo anche per ritrovarsi. In difesa invece pronto al rientro Wallace, che potrebbe giocare insieme a Luiz Felipe e Patric davanti a Vargic, con Strakosha che potrebbe riposarsi. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero esserci Basta e Jordan Lukaku, a meno che Felipe Anderson non sia impiegato come laterale (ma Luis Alberto non è al top, dunque la decisione dovrebbe essere presa); Lucas Leiva verso la conferma in mediana, con Murgia e Crecco che potrebbero andare ai suoi lati in qualità di mezzali.

Il Cittadella invece dovrebbe confermare l’undici visto a Ferrara, quello con tante seconde linee: Paleari in porta, Caccin e Salvi ad agire sugli esterni con Pelagatti e Adorni a completare la linea difensiva. A centrocampo invece dovrebbe ancora trovare spazio Bartolomei da regista arretrato, mentre Settembrini e Lora andrebbero a giocare in qualità di interni; Chiaretti resta favorito sulla trequarti, con Arrighini e Fasolo di punta. Vista la portata della partita, non è comunque escluso che Roberto Venturato decida di mettere in campo qualche titolare in più, magari Litteri o Kouamé nel reparto avanzato o Schenetti a centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lazio Cittadella abbiamo le quote che ci ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che a essere favorita è ovviamente la squadra biancoceleste, per la cui vittoria dovete giocare il segno 1 cui è associata la quota di 1,25. Il segno X per il pareggio vale 6,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 2 identifica la vittoria esterna del Cittadella e in questo caso la vincita sarebbe di 11,00 volte quello che avrete investito per la sfida di Coppa Italia.

