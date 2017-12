PARTIZAN STELLA ROSSA/ Video: gravi incidenti nel derby di Belgrado, un tifoso in fin di vita

Partizan-Stella Rossa, gravi incidenti nel derby di Belgrado. Un tifoso in fin di vita nella partita più a rischio del calcio serbo e, forse, europeo. Il match si è concluso sull'1-1

14 dicembre 2017

Gravi scontri in Partizan-Stella Rossa

Gli ultras serbi sono da sempre considerati particolarmente problematici e rischiosi: e quando le due principali squadre del paese e della capitale della Serbia, il Partizan e la Stella Rossa di Belgrado, si scontrano, l’allerta delle forze dell’ordine è massima. E non ha fatto purtroppo eccezione la sfida giocata allo stadio Partizan nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 dicembre 2017. Turno infrasettimanale del campionato serbo, che ora si fermerà per due mesi per la sosta invernale, che ha visto la sfida al vertice terminare col punteggio di 1-1: il Partizan si è portato in vantaggio con un rigore trasformato da Soumah, ma a sei minuti dal novantesimo la Stella Rossa ha raggiunto il pareggio con un gol di Richmond Boakye, attaccante ghanese con un passato in Italia con le maglie di Genoa, Sassuolo, Atalanta e Latina. Un pari che ha permesso alla Stella Rossa di mantenere, in vetta alla classifica, nove punti di vantaggio sui rivali, ma a far tristemente notizia sono stati, anche questa volta, i fatti extra campo.

SCONTRI ANCHE CON LE FORZE DELL'ORDINE

Si giocava infatti in casa del Partizan, ed i tifosi della Stella Rossa hanno caricato dal loro settore, venendo in contatto con gli ultras avversari. Ne è scaturito un vero finimondo, con la polizia che non è riuscita a tenere distanti le due opposte tifoserie. La reazione delle forze dell’ordine è stata veemente ma ci sono voluti diversi minuti per separare le due tifoserie, con la polizia che a sua volta si è scontrata fisicamente con molti tifosi e ne ha dovuti arrestare decine. Il bilancio finale è stato molto pesante, 12 feriti gravi dei quali uno gravissimo e segnalato purtroppo in fin di vita dai media serbi. La partita è riuscita comunque ad arrivare al triplice fischio finale, ma si apriranno inevitabilmente polemiche sulla violenza nel calcio serbo, di cui anche in Italia si ebbe un assaggio tangibile in una partita disputata a Genova tra le Nazionali dei due paesi.

