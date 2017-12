Pagelle/ Lazio Cittadella: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Pagelle Lazio Cittadella: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori impiegati allo stadio Olimpico nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018

14 dicembre 2017 Fabio Belli

Pagelle Lazio Cittadella, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Cittadella: praticamente mai impegnato Strakosha (voto 6), incolpevole sul gol su punizione del Cittadella. Ottima prima da titolare dopo l’infortunio per Wallace (7), apparso sicuro di sé e autore del terzo gol. Qualche incertezza per De Vrij (6), generoso come sempre Patric (6.5), ormai abbastanza a suo agio anche adattato come centrale. Basta (6.5) sulla destra garantisce spinta e copertura allo stesso tempo, dopo la prova opaca in Europa League contro lo Zulte Waregem sale di tono Alessandro Murgia (7), così come un Lucas Leiva (7.5) uomo ovunque e autore del delizioso assist per il bis di Felipe Anderson (7.5) che torna titolare dopo un calvario di quattro mesi e dimostra immediatamente di poter tornare a fare la differenza. Meno incisivo del solito con le sue discese sulla sinistra Jordan Lukaku (6), mentre Sergej Milinkovic-Savic (7.5) resta l’uomo in più, dominatore a centrocampo e sulla trequarti. Bene anche Ciro Immobile (7) apparso ancora un po’ nervoso dopo il post Lazio-Torino, ma autore di un gol di pregevole fattura che ha sbloccato il risultato. Nel Cittadella non poteva fare molto di più Paleari (voto 6) sui tre gol laziali, un po’ in affanno Pelagatti (5.5) che pure ha provato a sventare in spaccata il vantaggio laziale, così come i centrali Camigliano (5.5) che pure ha provato la giocata ad effetto a inizio partita, e Adorni (5.5). Un po’ meglio sul versante di sinistra Pezzi (6), mentre Bartolomei (6.5) si è tolto la soddisfazione dell’eurogol all’Olimpico su punizione, oltre a giocare un primo tempo di spessore a centrocampo. Settembrini (5.5) e Lora (5.5) sulla linea mediana hanno perso qualche pallone di troppo moltiplicando gli spazi per i laziali. Chiaretti (6) si è battuto come trequartista, creando qualche grattacapo agli avversari assieme a Fasolo (6) che ha impegnato severamente Strakosha con una gran botta. Meno tangibile la prestazione offensiva di Arrighini (5.5).

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 7.5 La miglior risposta dopo la burrascosa settimana tra polemiche arbitrali e ko col Torino. Wallace e Felipe Anderson tornano titolari e soprattutto al gol, così come Immobile che scaccia i fantasmi. Gran prova corale, anche il secondo tempo promette scintille. MIGLIORE LAZIO FELIPE ANDERSON VOTO 7.5 Per il gol e le occasioni avute, ma anche di incoraggiamento perché il suo recupero potrebbe essere davvero l’arma segreta per la Lazio in vista della seconda parte della stagione. PEGGIORE LAZIO LUKAKU VOTO 6 Difficile trovare un peggiore in una partita in quasi totale controllo: il belga, comunque sufficiente, non riesce a spingere come al solito, pur trovandosi di fronte avversari della serie cadetta. VOTO CITTADELLA 6 La squadra di Venturato conferma pregi e difetti visti anche nell’ottimo campionato di Serie B fin qui disputato. Squadra indomita e votata all’attacco, ma per questo troppo ingenua e “facilona” in fase difensiva. MIGLIORE CITTADELLA BARTOLOMEI VOTO 6.5 C’è anche sostanza nella sua prestazione, ma il voto è dovuto naturalmente anche allo strepitoso gol su punizione, realizzato anche con un pizzico di fortuna grazie a una deviazione, ma senza dubbio di straordinario effetto. PEGGIORE CITTADELLA ADORNI VOTO 5.5 Un po’ troppo in ritardo nelle chiusure, a volte si fa pescare anche fuori posizione. Il Cittadella soffre per ora in difesa e per lui la giornata, anche a livello individuale, non è certo delle migliori.

