Video/ Milan Verona (3-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia, ottavi)

Video Milan Verona (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia. Le immagini salienti del match di San Siro

14 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Milan Verona (LaPresse)

Per l'ottavo anno consecutivo il Milan approda ai quarti di Coppa Italia: gli uomini di Gattuso liquidano il Verona con 3 gol in 55 minuti e accede al turno successivo dove affronterà l'Inter per un derby natalizio, visto che le due squadre si affronteranno il 27 dicembre nel bel mezzo delle feste. La superiorità dei rossoneri rispetto agli scaligeri è stata fin troppo netta nell'arco dei novanta minuti, come dimostrano le statistiche. Possesso palla: 57% Milan, 43% Hellas; i padroni di casa hanno avuto in mano il pallino del gioco dal primo all'ultimo minuto. Parate: 2 Milan, 4 Verona; Donnarumma, nonostante le distrazioni relative al rinnovo del contratto e la pesante contestazione dei tifosi, ha comunque effettuato un paio di interventi su Zuculini e Kean; Silvestri è stato bravo a limitare i danni e a contenere il passivo. Conclusioni totali (in porta): 17 (11) Milan, 6 (2) Verona; la partita si è trasformata in una sorta di tiro al bersaglio per gli uomini di Gattuso, che "recriminano" anche per la traversa scheggiata da Biglia, mentre gli scaligeri non hanno mai saputo creare grossi pericoli nei pressi dell'area di rigore rossonera. Purtroppo la gara è stata segnata dai pesanti insulti che i tifosi del Milan hanno rivolto a Donnarumma durante il riscaldamento che precedeva il calcio d'inizio, l'estremo difensore rossonero è rientrato negli spogliatoi quasi in lacrime, inconsolabile, e a tirarlo su di morale ci ha provato capitan Bonucci; anche nella prima frazione di gioco i supporter milanisti hanno preso di mira il lungagnone classe 1999 che si è limitato a scuotere la testa disapprovando il comportamento di quelli che dovrebbero essere i suoi sostenitori, esacerbati dal gioco al rialzo attuato dal suo procuratore, Mino Raiola.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Patrick Cutrone, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Siamo partiti bene e sono quasi subito arrivati i gol che ci hanno consentito di schiacciare il Verona soprattutto nella ripresa, vittoria meritata. Il derby è una partita che non ha bisogno di presentazioni, cercheremo di prepararlo nel migliore dei modi con l'obiettivo di approdare in semifinale. Non sono nessuno per dire che le cose siano cambiate con l'avvicendamento in panchina, ma Gattuso ci sta trasmettendo molta grinta e tanto cuore, ovviamente serve anche il gioco e la tecnica, per il resto sono solo contento per il passaggio del turno".

L'analisi di Fabio Pecchia, allenatore dell'Hellas, durante lo speciale post-gara in onda su Rai Sport: "Abbiamo avuto un bell'approccio alla gara con un primo quarto d'ora di personalità, in tante situazioni dovevamo essere più concreti e meno superficiali, evitando di specchiarci nelle giocate, dopo il primo gol subìto ci siamo disuniti e abbiamo perso la bussola. Fa rabbia perdere perché volevamo fare la partita in maniera diversa, nonostante il valore dell'avversario abbiamo creato più di qualche pericolo che non abbiamo saputo concretizzare. Al di là della sconfitta mi aspettavo una prestazione diversa, dobbiamo rimboccarci le maniche il valore del Verona è risaputo, domenica al Bentegodi servirà una partita di carattere".

Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ai microfoni di Rai Sport: "Manca ancora tanto al 27 dicembre, il nostro compito adesso è concentrarci solamente ci sulla gara di domenica e sui prossimi impegni di campionato prima della sosta. Quando arriveremo a ridosso del derby allora cominceremo a pensarci e a prepararlo fin nei minimi dettagli. In questo momento la nostra priorità è recuperare le forze, lavorare a testa bassa e continuare su questa strada. Donnarumma è scosso per quanto sta accadendo? Ci mancherebbe, è un ragazzo di 18 anni che mi sta dando tutta la sua disponibilità, per l'età che ha è il portiere più forte al mondo, essere contestato in questa maniera dai tifosi non è mai bello, posso garantirvi che è un bravissimo ragazzo e cercherò di proteggerlo per quanto possibile, ormai lo stanno facendo passare per un mostro".

