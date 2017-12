Europei nuoto vasca corta 2017/ Streaming video e diretta tv: programma, orario, risultato live (Copenaghen)

Diretta Europei nuoto in vasca corta 2017: streaming video e tv, orario, programma risultati live e azzurri della 3^ giornata di gare a Copenaghen.

15 dicembre 2017 Michela Colombo

Federica Pellegrini (LaPresse)

Si apre oggi venerdì 15 dicembre la terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2017 a Copenaghen: nell’acqua danese gli italiani si stanno avvero coprendo di gloria sui 25 metri e anche oggi sono attese tante emozioni dalla Royal arena. Dopo la fantastica doppietta di Matteo Rivolta e Piero Codia nei 100 farfalla, oggi i riflettori saranno infatti sulle due star della spedizione azzurra a Copenaghen ovvero Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri: i due infatti nella giornata di ieri hanno raggiunto un sudato posto rispettivamente nelle finali dei 100 metri stile libero e nei 1500 m stile libero attese oggi pomeriggio. Ma in attesa di questi grandi evento occorre ora ricordare nel dettaglio il programma della giornata odierna per gli europei in vasca corta e le altre possibilità di medaglia che arriveranno per gli azzurri e soprattutto le modalità attraverso cui seguire le loro imprese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordiamo infatti che sarà la tv di stato a seguire in diretta tv le imprese degli azzurri agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 di Copenaghen, ma solo nella sua fase finale: è infatti prevista sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando) una striscia quotidiana che durerà dalle ore 16.55 alle 19.40 per le fasi conclusive della giornata di gara, comprendenti semifinali e finali. Tale appuntamento quindi sarà usufruibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it.

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata di oggi a Copenaghen è fittissimo specialmente per la nostra delegazione, la seconda più numerosa in questa edizione degli europei di nuoto in vasca corta. Come al solito anche la giornata di oggi sarà divisa in due parti: al mattino asi inizierà alle ore 9.30 con e batterie, mentre alle ore 17.00 si accenderanno le finali e le semifinali. Partendo dagli appuntamenti del mattino ricordiamo le batterie dei 100 rana dove saranno impegnate Castiglioni e Carraro, mentre successivamente toccherà a Luca Dotto nei 50 stile libero trovare un posto per le fasi finali. Il calendario prosegue con Federica Pellegrini e Margherita Paziera impegnate nelle batterie di 200 dorso, ma ricordiamo che la divina sarà impegnata poi nel pomeriggio poco dopo le 17.00 con la finale dei 100 libero.Tra gli altri appuntamenti poi ovviamente va dato spazio alla staffetta dei 4x50 stile libero femminile: dopo l'argento degli uomini ora tocca alle donne strappare prima un posto alla finale e poi una medaglia nel pomeriggio.

Ovviamente ricchissimo il programma pomeridiano, con tanti protagonisti che abbiamo già citato: la prima prova alle ore 17.00 sarà la semifinale dei 50 metri stile uomini, mentre poi si entrerà nel vivo con la finale dei 100 stile libero femminile della nostra Pellegrini. Tra le altre gare di particolare importanza segnaliamo poi le finali di 200 dorso femminile e della 200 farfalla femminile, senza dimenticare ovviamente la 1500 stile libero di Gregorio Paltrinieri. A chiudere la giornata odierna ancora la staffetta 4x50 donne a stile libero, anticipata però alle ore 18.57 dalla finalissima dei 50 metri a stile libero degli uomini,

© Riproduzione Riservata.