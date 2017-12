Federica Pellegrini/ Finale 100 sl streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Europei nuoto)

Diretta finale 100 sl femminili con Federica Pellegrini agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 streaming video e tv: una sfida difficile per la nostra campionessa

15 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Federica Pellegrini (LaPresse): oggi la finale dei 100 sl

Federica Pellegrini sarà in acqua oggi pomeriggio nella finale dei 100 metri stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 a Copenaghen. Questo era il grande obiettivo e Federica l’ha centrato: adesso il gioco si fa davvero difficile, perché in campo europeo ci sono alcune fenomenali velociste che sono sulla carta ampiamente favorite rispetto alla Pellegrini sui 100 metri (in vasca corta sono quattro vasche). Lo dimostra già il fatto che, nella finale che sarà in programma alle ore 17.08, troveremo la campionessa del Mondo in carica dei 200 metri in corsia 1, dovuta al settimo tempo delle semifinali ottenuto da Federica Pellegrini in 52”85. La veneta però potrà nuotare con la serenità di chi ha fatto il proprio dovere e quando conta sa esaltarsi: almeno cinque avversarie sono sulla carta nettamente superiore, tutto quello che arriverà sarà tanto di guadagnato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE DEI 100 SL AGLI EUROPEI DI NUOTO

Sarà possibile seguire la finale dei 100 sl femminili naturalmente all’interno della diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2017 di Copenaghen che è prevista sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando) per la sessione pomeridiana che comprende semifinali e finali. Tale appuntamento quindi sarà usufruibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it, punto di riferimento per chi all’ora della gara non potrà mettersi davanti a un televisore.

FINALE 100 SL DONNE VASCA CORTA: FEDERICA PELLEGRINI E LE FAVORITE

Federica Pellegrini ha abbandonato i “suoi” 200 sl dopo avere conquistato un meraviglioso oro mondiale nella scorsa estate ai Mondiali di Budapest, gettandosi sulla velocità per un finale di carriera più rilassato e meno faticoso in allenamento. Certo, la conseguenza è che gli orizzonti sono cambiati: adesso festeggiamo per l’ingresso in finale agli Europei, che sui 200 e anche sui 400 sarebbe stato solo una formalità. Lottare per una medaglia sembra essere molto difficile, perché le favorite per giocarsi la vittoria e i tre gradini del podio sono altre: su tutte naturalmente la svedese Sarah Sjostrom, che in semifinale ha fatto il minimo indispensabile (ecco perché ha ottenuto solo il sesto tempo) e poi la francese Charlotte Bonnet, autrice del miglior tempo sia delle batterie in 52”19 sia delle semifinali in 51”71, e poi ancora le due olandesi Femke Heemskerk e Ranomi Kromowidjojo e la danese Pernille Blume, tutte grandi specialiste della velocità. Anche la seconda transalpina Marie Wattel è stata più veloce di Federica Pellegrini sia in batteria sia in semifinale, solo la russa Rozaliya Nasretdinova è entrata in finale con un tempo peggiore. La veneta però ha fatto quello che doveva fare e ora può godersi una finale di lusso senza eccessive pressioni: anche questo entrava nei suoi desideri per il finale di carriera.

© Riproduzione Riservata.