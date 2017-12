Foggia Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo Zaccheria due squadre in un momento poco brillante giocano per la 19^ di Serie B

15 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Spezia, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Venezia, che viene diretta dall’arbitro Livio Marinelli, è l’anticipo del venerdì nella 19^ giornata di Serie B 2017-2018: si gioca alle ore 20:30 del 15 dicembre. Allo Zaccheria si presentano due squadre a caccia di riscatto: per il Foggia l’ultimo turno è stato rappresentato dalla sconfitta sul campo dello Spezia, mentre il Venezia non è andato oltre un pareggio interno contro la Pro Vercelli, penultima forza del campionato. Certo la differenza in classifica c’è: i lagunari hanno 9 punti in più e, se la stagione finisse oggi, giocherebbero i playoff. Il Foggia invece ha 18 punti e, con Ternana e Pro Vercelli, si trova appena sopra l’ultima posizione dell’Ascoli. I satanelli oscillano tra la retrocessione diretta e i playoff, ma naturalmente possono ancora pensare di salvarsi subito e questa partita può rappresentare una bella occasione per risalire la corrente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Venezia è un’esclusiva in diretta tv riservata agli abbonati della televisione satellitare a pagamento: i canali sui quali andare sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di seguire la partita dello Zaccheria anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando il servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Brutto momento per il Foggia, che ha perso le ultime tre partite segnando un solo gol; l’attacco è sempre stato il fiore all’occhiello della squadra di Giovanni Stroppa, tanto che nelle precedenti 15 partite solo una volta (contro il Parma) i pugliesi non erano riusciti a segnare. Se la fase difensiva si inceppa i problemi aumentano; l’altro dato che preoccupa l’ambiente è rappresentato dal fatto che l’ultima vittoria in casa - che è anche l’unica di tutto il campionato - risale al 13 ottobre, da allora tre sconfitte e un pareggio. Il Venezia ha perso una sola volta nelle ultime sette, ma ha anche vinto in appena due occasioni; i tre punti mancano dal 12 novembre e da allora la squadra ha centrato appena tre pareggi, perdendo in casa contro il Novara. Fortunatamente Pippo Inzaghi aveva messo fieno in cascina in precedenza, perchè nelle prime dieci aveva perso solo contro il Parma e per il resto aveva ottenuto quattro vittorie e cinque pareggi; il Venezia resta comunque una squadra che fatica a segnare e spesso costruisce i suoi successi sulla solidità della difesa. Anche per questo motivo la partita dello Zaccheria potrebbe rivelarsi davvero interessante: attacco contro difesa può essere un buon riassunto, anche se poi ci sarà dell’altro.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VENEZIA

Ancora fuori Mazzeo: senza di lui il Foggia ha segnato appena due gol. Giovanni Stroppa potrebbe proseguire la strada del 3-5-2 con Floriano affiancato a Beretta, ma questa volta sulla corsia destra di centrocampo potrebbe essere utilizzato Chiricò, che rappresenta una soluzione più offensiva. A sinistra ci aspettiamo il rientro dal primo minuto di Fedato, mentre in mezzo al campo capitan Agnelli sarà adibito a comandare le operazioni insieme ad Agazzi e Vacca, che come sempre saranno i due interni di centrocampo. Difesa con Camporese a fare da guida davanti a Tarolli che sarà confermato in porta; Martinelli da una parte e Coletti dall’altra dovrebbero completare il reparto. Con il 4-3-3 Chiricò e Fedato agirebbero ai lati di Beretta, con il centrocampo confermato e Floriano out insieme a uno dei tre centrali (presumibilmente Martinelli) per favorire l’ingresso dei laterali (Loiacono e Rubin).

Anche Pippo Inzaghi adotta il 3-5-2: sempre aperto il ballottaggio davanti con Marsura che può lasciare il posto a uno tra Moreo e Geijo, Zigoni invece dovrebbe essere certo del posto così come Falzerano e Pinato in mezzo al campo, mentre il ritorno di Bentivoglio spinge Stulac verso la panchina. Giuseppe Zampano e Del Grosso sulle corsie; in difesa rientra Domizzi che ha scontato il turno di squalifica, con lui giocheranno Andelkovic e Bruscagin (favorito su Cernuto) mentre in porta ci sarà Audero.

QUOTE E SCOMMESSE

Foggia e Venezia si sfidano in una partita interessante ed equilibrata: secondo l’agenzia di scommesse Snai i favori del pronostico vanno comunque ai satanelli, e dunque il fattore campo riveste evidentemente un aspetto importante. La quota per il segno 1 sulla vittoria del Foggia è di 1,85 mentre quella sul segno 2, che identifica l’affermazione esterna del Venezia, è data con un valore di 2,90. Dovrete giocare il segno X qualora crediate nel pareggio: la vostra vincita sarebbe eventualmente di 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere su piatto per questa sfida di Serie B.

