Gigio Donnarumma via dal Milan?/ Ultime notizie, Raiola: “Mirabelli sta usando il giocatore per attaccarmi”

Gigio Donnarumma via dal Milan? Raiola: “Mirabelli ce l'ha con me e sta usando il giocatore per attaccarmi”. Le ultime notizie sul futuro del portiere, le dichiarazioni dell'agente

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gigio Donnarumma via dal Milan? (Foto: LaPresse)

Resta aperto il caso Donnarumma, nonostante il portiere del Milan abbia smentito ieri di avere detto o scritto di aver subito una violenza morale quando ha firmato il rinnovo di contratto. Nelle ultime ore è intervenuto l'agente Mino Raiola, che ha colto l'occasione per replicare al direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. «Ha un problema personale contro di me e usa Gigio Donnarumma per attaccarmi. Ma io non ne farò un circo mediatico e, ancor di più, non voglio che questo venga fatto sulla pelle di Gigio», ha dichiarato il procuratore attraverso un comunicato ufficiale affidato alla Gazzetta dello Sport. L'agente ha usato parole dure nei confronti del dirigente del Milan, accusato di strumentalizzare il giovane portiere per fargli la guerra. E ha colto l'occasione per chiarire la vicenda relativa all'arrivo al Milan del fratello di Gigio, Antonio Donnarumma: «Noi non abbiamo mai imposto al Milan di prendere Antonio. È stata una scelta tecnica di Mirabelli che ora dovrebbe quanto meno difendere».

DONNARUMMA VIA DAL MILAN? PARLA L'AGENTE RAIOLA

Nel lungo e duro comunicato sul caso Donnarumma l'agente Mino Raiola ha ribadito la scelta del suo assistito di sposare il progetto del Milan nonostante le offerte ricevute in estate. «Gigio e la sua famiglia hanno fatto una scelta con il cuore. E io ho rispettato tale scelta», ha spiegato il procuratore, secondo cui ora il portiere va lasciato tranquillo, anche dal Milan. L'idea di Raiola è che a Mirabelli facciano comodo queste polemiche, «perché tolgono l'attenzione dal vera problema del Milan: il suo progetto tecnico». Dopo aver ribadito che non ha niente contro il Milan e che vorrebbe che anzi avesse successo, ha spiegato nel comunicato affidato alla Gazzetta dello Sport di essere disponibile ad un confronto con l'amministratore delegato Marco Fassone, che ha incontrato anche di recente. «Ho stabilito da tempo una linea aperta di colloquio cortese e professionale con il dott. Fassone. Se ci fossero dei problemi e se fosse necessario mi troverò con il dott Fassone e cercheremo delle soluzioni. Ma questo non solo per Gigio o Antonio, anche per qualsiasi altro mio giocatore».

