Gregorio Paltrinieri/ Finale 1500 m SL streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Europei nuoto)

Gregorio Paltrinieri: diretta tv, streaming video, orario e risultato live della finale dei 1500 m stile libero agli Europei di nuoto vasca corta 2017 a Copenaghen.

15 dicembre 2017 Michela Colombo

Gregorio Paltrinieri (LaPresse)

Oggi 15 dicembre 2017 è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri: il nuotatore di Carpi tornerà in scena agli Europei di nuoto in vasca corta a Copenaghen, per disputare finale dei 1500 metri a stile libero. Il via della gara è atteso alle 18.31 e benchè Greg sia primatista della specialità, la sfida di questo pomeriggio si annuncia parecchia ardua. La lista degli avversari in questa finale danese per gli europei infatti è piena di personaggi di sicuro talento e in grande stato di forma: al contrario il campione italiano nelle batterie non ha espresso il suo migliore nuoto. Di sicuro però il nostro Gregorio Paltrineiri ha ancora qualche asso nella manica da giocarsi: ci attendiamo quindi grandi cose dal recordman sui 1500 metri a stile libero per la vasca corta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE DI PALTRINIERI AGLI EUROPEI DI NUOTO

Sarà possibile seguire la finale dei 1500 stile libero maschile, attesa alle ore 18.31, in diretta tv nel corso della striscia quotidiana offerta dalla tv di stato per gli Europei di nuoto in vasca corta 2017 di Copenaghen, prevista sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando). Tale appuntamento quindi sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it.

LA FINALE DEI 1500 SL : GREGORIO PALTRINIERI FAVORITO?

Nella sua disciplina regina, oggi però Gregorio Paltrinieri rischia di dover dire addio al gradino più alto del podio: nella finale dei 1500 sl a questi europei di nuoto in vasca corta infatti sono ben altri i favoriti alla medaglia d'oro, se consideriamo quanto fatto nei turni preliminari. Nelle batterie che si sono svolte nella giornata di ieri, Gregorio Paltrinieri ha raggiunto il terzo miglior crono delle batterie con il tempo di 14.34.81 ma con un distacco di ben +4.51, rispetti al miglior in vasca a Copenaghen ovvero l’ucraino Mykhaylo Romanchiuk. Un gap davvero ampio da colmare oggi nella finalissima degli europei, specialmente se consideriamo che l’ucraino nelle batterie ha dimostrato di avere il pieno controllo del dispendio di energie e della gara: di contro il carpigiano è uscito dalla vasca in grande affanno. Se quindi sulla carta il primo posto di Romanchuk pare scontato anche per gli altri gradini del podio la concorrenza a Paltrinieri sarà altissima: in vasca infatti ha fatto molo bene anche il francese Damien Joly, con il tempo di 14.34.47, oltre che il norvegese Henrik Christiansen, quarto nella graduatoria generale delle batterie. Questo primo banco di prova dopo i mondiali di Budapest della scorsa estate quindi si annuncia in salita per la star del nuoto azzurro: staremo vedere che cosa succederà in vasca.

