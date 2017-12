Juve Stabia Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juve Stabia Reggina: streaming video Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone C della Serie C, anticipo di venerdì 15 dicembre

15 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Juve Stabia Reggina, Serie C girone C (Foto LaPresse)

Juve Stabia Reggina verrà diretta dall’arbitro Daniele De Santis; rappresenta l’anticipo della 19^ giornata di Serie C 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 15 dicembre e siamo ovviamente nel girone C. La situazione è complessa per entrambe le squadre: la Juve Stabia al momento è salva (22 punti) ma chiaramente aspettava molto di più dall’avvio di stagione - soprattutto considerati gli ultimi campionati giocati - mentre la Reggina con i suoi 18 punti dovrebbe giocare i playout per evitare la retrocessione. Una partita allora che rappresenta tanto al di là della rivalità e del fascino, visto che stiamo parlando di due squadre che in epoca anche recente si sono sfidate in Serie B (per non parlare del periodo passato nel massimo campionato da parte della Reggina); la tensione in campo sarà palpabile ovviamente, i tre punti conteranno molto per entrambe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Juve Stabia Reggina in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video: tutte le gare di Serie C infatti sono sul portale elevensports.it, per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi. Il sito è raggiungibile anche con l’indirizzo Sportube.tv, che fa riferimento alla vecchia denominazione di questa piattaforma attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Solo una vittoria nelle ultime sette partite per la Juve Stabia, che arriva da due pareggi consecutivi e se non altro ha frenato la sua scia di sconfitte (erano due) con la vittoria su un Monopoli in caduta libera. Le Vespe come detto ambivano ad altro: cioè alla promozione, che già in un paio di occasioni è sfuggita. Naturalmente il fatto che la griglia dei playoff sia “larga” concede una possibilità, ma è chiaro che le chance di salire di categoria aumenteranno con una posizione più alta e dunque sfide sulla carta più alla portata (senza considerare le regole sul piazzamento nella stagione regolare in caso di parità). La Reggina era settima a inizio novembre, quando aveva vinto quattro delle 11 partite giocate battendo anche il Catania; poi i calabresi non hanno più festeggiato i tre punti, perdendo ben quattro volte con appena due pareggi. Lo 0-3 interno contro la Sicula Leonzio è pesante, anche perchè il rendimento interno fino a quel momento non era nemmeno troppo malvagio ma adesso ci sarà bisogno di recuperare la corrente anche al Granillo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA REGGINA

La Juve Stabia di Fabio Caserta dovrebbe essere in campo con il canonico 4-2-3-1 e una formazione che ricalcherà quella che ha pareggiato a Siracusa: in porta Branduani, linea difensiva con Nava e Crialese sugli esterni mentre capitan Morero sarà il centrale di riferimento e farà coppia con Bachini. A centrocampo agiscono Mastalli e Luigi Viola: dovranno essere bravi a unire la fase di possesso con quella difensiva, tenendo il polso della squadra e andando ad aiutare i due esterni quando la Juve Stabia rinculerà. Esterni che saranno Canotto e Lisi; sulla trequarti invece ecco Filippo Berardi, la prima punta dovrebbe essere Simeri anche se l’esperto Paponi reclama una maglia che potrebbe avere. Nella Reggina è squalificato capitan Porcino; a sostituirlo in mediana potrebbe esserci Amato, con la conferma invece di Mezavilla e Marino a completare la linea. Per il resto Agenore Maurizi dovrebbe cambiare poco: Laezza e Di Filippo centrali di difesa davanti a Cucchietti con Pasqualoni e Solerio laterali, in attacco invece la coppia formata da Tulissi e Sparacello con Jacopo Fortunato che andrà a giocare in qualità di trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Juve Stabia ad essere favorita nella sfida del Menti: fattore campo e situazione di classifica contribuiscono a dare un bel vantaggio alle Vespe, che secondo l’agenzia di scommesse Snai hanno un valore di 1,85 sulla possibilità della loro vittoria. Siamo invece a 3,15 per il segno X che dovrete giocare qualora crediate nel pareggio, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Reggina vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte la somma che avrete deciso di investire sulla partita di Serie C.

