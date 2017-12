Panathinaikos Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Panathinaikos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita dell'Olympic Sports Center. Ai meneghini serve la vittoria senza discussioni

15 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Panathinaikos Olimpia Milano, Eurolega (Foto LaPresse)

Panathinaikos Olimpia Milano si gioca alle or 20:15 di venerdì 15 dicembre: siamo all’Olympic Sports Center di Atene, dove va in scena la dodicesima giornata di basket Eurolega 2017-2018. Per la AX Armani Exchange (questo il nome completo nel torneo) è diventato quasi un dentro o fuori: la squadra infatti si trova a quota 3 vittorie e 8 sconfitte e solo il ritmo lento di alcune protagoniste annunciate (soprattutto il Real Madrid) la tiene ancora a due partite di distanza dall’ottava posizione, utile per entrare nei playoff. Il Panathinaikos però è una grande squadra: quest’anno ha trovato ritmo e si trova al quinto posto con 7 vittorie e 4 sconfitte. Trovare la vittoria esterna darebbe una ventata di fiducia e autostima a Milano, che poi potrebbe iniziare la sua rincorsa verso quei quarti di finale sfuggiti già nella scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre non sarà a disposizione la diretta tv, ma Panathinaikos Olimpia Milano potrà essere seguita da tutti gli appassionati di basket su Eurosport Player: la piattaforma garantisce il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori arriveranno invece dal sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

QUI PANATHINAIKOS

Già lo scorso anno la squadra di Xavi Pascual si era dimostrata competitiva, ma in questa stagione il Panathinaikos sembra poter tornare ai fasti di un tempo; purtroppo dopo cinque vittorie consecutive è arrivata la sconfitta sul campo dello Zalgiris Kaunas che ha tolto un po’ di ritmo. Resta la classifica ottima, e soprattutto il rendimento casalingo: all’Olympic Sports Center il Panathinaikos ha sempre vinto (cinque partite) riuscendo a battere anche squadre come Fenerbahçe, Khimki e Real Madrid. Molto passa dalla crescita esponenziale di Nick Calathes e dalla conoscenza che il playmaker ha con giocatori del calibro di James Gist (sesta stagione nel club biancoverde) e Chris Singleton (seconda); in più Xavi Pascual è un allenatore che l’Eurolega l’ha già vinta (nel 2010 con il Barcellona che ha guidato a lungo), dunque sa come si gestiscono certi momenti al netto di qualche difetto che ancora gli viene imputato (ad esempio quello di non essere eccezionale nel cogliere le pieghe della singola partita). In campionato l’eterna lotta con l’Olympiacos è al momento favorevole al Panathinaikos, che è in testa a punteggio pieno con una vittoria di vantaggio sui rivali.

QUI OLIMPIA MILANO

Momento di transizione per l’Olimpia, che arriva anche da una sconfitta in campionato: la squadra di Simone Pianigiani è infatti caduta sul campo della Fiat Torino, al termine di una partita che non è mai riuscita a controllare. Per la prima volta in Serie A1 si è visto Kaleb Tarczewski, a conferma del fatto che il coach sta già pensando a un eventuale primo posto da blindare in regular season; fatto non scontato perchè, se è vero che Milano rimane nettamente superiore ad altre realtà, è altrettanto vero che l’Olimpia non sta trovando lo stesso ritmo degli anni passati. In Eurolega le sconfitte consecutive sono tre: sembrava che il piatto fosse girato con la doppia affermazione contro Valencia e Bamberg - soprattutto per come erano arrivate le vittorie - e invece è bastato un attimo per tornare nel baratro. Stupisce il fatto che, delle otto vittorie, soltanto due (-10 contro Real Madrid e -32 contro lo Zalgiris) siano arrivate con una doppia cifra di margine: questo ci dice che l’Olimpia riesce a rimanere dentro le partite, lotta fino all’ultimo e se la può giocare anche con le più forti, ma guardando il bicchiere mezzo pieno è un sintomo di come nei momenti caldi manchi sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Ora, esattamente come l’anno scorso, bisognerà puntare a vincere sempre senza fare calcoli e senza guardare ossessivamente la classifica: il classico “giorno per giorno”.

GLI STARTING FIVE

Il Panathinaikos di Xavi Pascual ha almeno tre giocatori che iniziano sempre o quasi la partita: naturalmente il playmaker Nick Calathes, poi il centro Chris Singleton e la guardia Matt Lojeski. Gli altri ruotano: in ala ha avuto sei quintetti Thanasis Antetokounmpo, cinque per Marcus Denmon come guardia e nove James Gist. Roster profondo nel quale il coach spagnolo può variare di volta in volta. Per Simone Pianigiani il quintetto di partenza non cambia quasi mai: Jordan Theodore gioca playmaker, in assenza di Andrew Goudelock dovrebbe essere ancora Dairis Bertans a completare il backcourt con le certezze Vladimir Micov e Amath M’Baye a occupare le due posizioni di ali. Come centro è favorito Kaleb Tarczewski, ma occhio anche a Marco Cusin che potrebbe a sorpresa essere nello starting five anche se poi, ovviamente, sarebbe l’americano a giocare nei momenti decisivi.

