Probabili formazioni/ Inter Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Inter Udinese: diretta tv, orario, e le notizie live sugli 11 in campo per la 17^ giornata di Serie A. Tornano tutti i titolari nerrazzurri.

15 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Udinese (LaPresse)

A San Siro si accenderà la partita tra Inter e Udinese domani, sabato 16 dicembre: fischio d’inizio in programma alle ore 15.00 per il primo match della 17^ giornata della Serie A 2017-2018. Dopo la difficilissima qualificazione agli ottavi di Coppa Italia i nerazzurri tornano a giocare di fronte al pubblico di casa, con la ferma intenzione di far dimenticare presto la prova messa in campo solo pochi giorni fa con il Pordenone. L’obbiettivo sulla carta non rimane lontano anche perché per il campionato Spalletti ritrova gran parte dei suoi titolari per la probabile formazione di partenza. In ogni caso la sfida non si annuncia molto semplice, anche perché l’Udinese, sotto la guida di Massimo Oddo sta cominciando a ritrovare lucidità e risultati. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter-Udinese.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH A SAN SIRO

Per la partita tra inter e Udinese attesa alle ore 15.00 è prevista un’ampia copertura mediatica: la sfida sarà infatti visibile in diretta tv sia su Mediaset premium che sulla piattaforma di Sky. Sul digitale terrestre a pagamento quindi il riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium sport HD, mentre sul satellite l’appuntamento sarà su Sky Calcio1. Da non dimenticare poi che l’incontro di San Siro sarà disponibile anche in diretta video streaming sul portale Sportube.tv, dove si potrà acquistare il singolo evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER UDINESE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Dopo le difficoltà in Coppa Italia, ecco che Spalletti può tirare un sospiro di sollievo ritrovando i suoi titolari che tanto hanno fatto e stanno facendo nel campionato di Serie A. Nel solito 4-2-3-1 ecco che quindi tornerà titolare il bomber Mario Icardi, con Cadreva e Perisic al suo fianco, mentre Borja Valero farà vedere ancora una volta tutta la sua qualità agendo sulla trequarti. qualche dubbio in più per il reparto centrale: Vecino rimane confermato mentre Gagliardini potrebbe vedersi sorpassato da Marcelo Brozovic visto anche il doppio impegno in coppa. Per la difesa invece ecco il ritorno di Handanovic tra i pali: davanti saranno titolari Skriniar e Miranda. Qualche perplessità per le fasce, dove comunque viene confermato D’Ambrosio: Nagatomo infatti dopo aver regalato il passaggio del turno in Coppa Italia all’Inter ai calci di rigore, potrebbe di nuovo scalare le gerarchie a sfavore di Santon.

GLI 11 DI ODDO

Contro alla squadra capolista nella classifica della Serie A ovviamente il tecnico dell’Udinese non vorrà sfigurare: occorre quindi studiare molto bene la probabile formazione da mettere in campo a San Siro. Considerati anche gli ultimi risultati positivi ottenuti è assai probabile che il tecnico dei friulani confermi gran parte dei protagonisti visti di recente, schierati ovviamente sul 3-5-2. Sarà quindi Bizzarri a trovarsi a protezione dei pali, con Danilo confermato al centro del reparto difensivo, completato da Nuytinck e Stryger Larsen. Non ci sono dubbi nell’assegnare le maglie prue a centrocampo, con Fofana ancora in cabina di regia per impostare le due mezz’ali offensive Barak e Jakto quest’ultimo in grande stato di forma. Widmer e Adnan completeranno il reparto agendo sulle corsie più esterne. I primi dubbi per il tecnico del’Udinese arrivano però dall’attacco: in prima posizione per le maglie titolari rimangono Lasagna e Maxi Lopez, ma dalla panchina scalpitano De Paul e Perica.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 21 Santon, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 44 Perisic, 20 Borja V. 67 Candreva, 9 Icardi. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): 1 Bizzarri; 17 Nuytinck, 5 Danilo, 19 Stryger Larsen; 53 Adnan, 14 Jakto, 6 Fofana, 7 Barak, 27 Widmer; 20 Maxi Lopez, 15 Lasagna. All. Oddo.

© Riproduzione Riservata.