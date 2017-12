Probabili formazioni/ Roma Cagliari: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Rom Cagliari: diretta tv, orario e notizie live sugli 11 in campo per la Serie A. Ecco che torna a disposizione Daniele De Rossi nella 17^ giornata.

15 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Cagliari - Daniele De Rossi (LaPresse)

Si accenderà domani sabato 16 dicembre 2017 la sfida tra Roma e Cagliari: fischio d’inizio atteso per le ore 20.45 all’Olimpico nella 17^ giornata del Campionato. La squadra di De Francesco torna quindi in campo per la Serie A dopo il pareggio recuperato contro il Chievo e quindi ben intenzionata a riprendere in fretta la corsa verso l’alto. Ad aiutare la formazione giallorossa ecco il ritorno a disposizione di Daniele De Rossi che ha ormai scontato la squalifica rimediata nel 14^ turno del campionato. A bloccare le ambizioni della Roma ecco però il Cagliari di Diego Lopez, altrettanto desideroso di tornare alla vittoria, pur facendo i conti con diversi acciacchi presenti in rosa e una coperta davvero corta in alcuni settori del campo. Andiamo allora a vedere come i due tecnici si sono preparati a questo incontro della Serie A esaminando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma e Cagliari.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH ALL’OLIMPICO

La partita Roma-Cagliari, attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv, sia sul digitale terrestre di Premium che sulla tv satellitare di Sky. Per gli abbonati alla prima piattaforma l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport e Premium Sport HD, mentre per coloro che sono iscritti alla tv pay per view di Murdoch il riferimento saranno i canali Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio, oltre che su Sky Calcio 1.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Nella 17^ giornata della Serie A Di Francesco ritrova a disposizione per la formazione iniziale di Roma-Cagliari Daniele De Rossi: il capitano ha infatti ormai scontato i due turni di squalifica decisi in seguito ai fattacci risalenti al match contro il Genoa. Ecco che quindi nel solito 4-3-3 De Rossi rimane quindi confermassimo per la mediana, dove dovremmo rivedere il duo Strootman-Nianggolan. Stessa cosa accadrà poi negli altri reparti, dove verrano confermati parecchi titolari, rimasti in disparte nell’ultima partita contro il Chievo. Partendo dalla difesa ecco che torna Kolarov in coppia con Florenzi arretrato sulle fasce (probabile rientro di Emerson nella ripresa): al centro invce ci sarà il duo Manolas-Fazio con Alisson ovviamente tra i pali. Pochi i dubbi in attacco visto che Dzeko verrà confermato prima punta con El Shaarawy e Perotti al suo fianco. Va però detto che nel secondo tempo potrebbero esserci buone chance di vedere in campo Patrik Schick come Gerson, entrambi dati in ballottaggio per il posto del bosniaco come dell’argentino.

GLI 11 DI DIEGO LOPEZ

Dopo il pareggio in rimonta ottenuto nel precedente turno della Serie A contro la Sampdoria è assai probabile che Diego Lopez nel disegnare la probabile formazione del Cagliari opti per la conferma di parecchi dei protagonisti di tale impresa. Dopo tutto l’avversario e il campo avverso abbisognano di uno schieramento titolare per i sardi, li dove però gli infortuni lo renderanno possibile. Confermato in ogni caso il 3-5-2 e tra i pali tenterà il recupero in extremis Rafael: davanti saranno invece confermati Romagna e Andreolli con sulla sinistra Pisacane titolare, visto che Ceppitelli è ancora out per infortunio. Qualche movimento in più per la mediana: Faragò e Dessena infatti non dovrebbero recuperare in tempo per il match di domani sera contro la Roma e per Diego Lopez la coperta rimane corta. Ecco che allora in cabina di regia dovremmo vedere Cigarini, con Ionita e Barella al suo fianco mentre il duo Van der Wiel e Padoin controlleranno le fasce (ma l’ex Fenerbahce potrebbe vedersi soffiare la maglia da Miangue). Non ci sono invece particolari dubbi per l’attacco: le maglie da titolare per le due punte, pur nel caso si opti per il 3-5-1-1 andranno sulle spalle di Joao Pedro e Pavoletti, entrambi capocannonieri del club dei quattro mori.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson, 11 Kolarov, 44 Manolas, 20 Fazio, 24 Florenzi; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti. All. Di Francesco

CAGLIARI (3-5-2): 1 Rafael; 19 Pisacane, 3 Andreolli, 13 Romagna; 20 Padoin, 21 Ionita, 8 Cigarini, 18 Barella, 2 Van der Wiel; 30 Pavoletti, 10 Joao Pedro. All. Diego Lopez.

