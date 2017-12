Probabili formazioni/ Torino Napoli: diretta tv, orario e ultime notizie live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Torino Napoli: diretta tv, orario e le notizie live sugli 11 in campo per 17^ giornata di Serie A. Ljajic in campo dal 1' minuto?

15 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Torino Napoli (LaPresse)

Torino-Napoli si giocherà domani sabato 16 dicembre 2017 alle ore 18.00 preso l’Olimpico e il match è stato messo in programma per la 17^ giornata del campionato della Serie A. I granata quindi tornano in campo dopo la discussa vittoria ottenuta contro la Lazio: di fronte ecco un’altra grande di questo campionato, contro la quale Mihajlovic non potrà sbagliare a partire dalla probabile formazione da schierare. Contro infatti ecco il Napoli di Sarri, impaziente di mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi e di rispondere con una prestazione d’impatto alle critiche piovute negli ultimi giorni da più parti. Andiamo allora ad analizzare le scelte fatte dai due allenatori per le probabili formazioni della partita tra Torino e Napoli.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH ALL’OLIMPICO

Segnaliamo che la partita tra Torino e Napoli, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sia sul digitale terrestre di Mediaset che sul satellite. Per gli abbonati alla piattaforma di Sky la sfida sarà trasmessa sui canali Sky Suprecalcio HD e Sky Calcio 1; per coloro che invece hanno sottoscritto un’abbonamento a Premium, il riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Contro un avversario di peso come è il Napoli, Mihajlovic chiaramente non farà a meno delle proprie certezze per quanto riguarda la probabile formazione da mettere in campo: sarà quindi ovviamente confermato il modulo del 4-3-3. Partendo dalla difesa ovviamente troveremo tra i pali Sirigu, di fronte al quale dovremmo rivedere il duo N’Koulou-Burdisso, pur con quest’ultimo in dubbio con Lyanco: sulle fasce nessun dubbio a consegnare le maglie da titolari a De Silvestri e Molinari. Parecchie conferme pure in mediana: qui Valdifiori rimane ancora una volta favorito su Obi mentre Rincon e Baselli giocheranno da mezz’ali. Infine per il tridente d’attacco nessuna novità: Belotti sarà prima punta (pur con Niang presente in panchina), con Iago Falque confermato a destra e uno tra Ljajic e Berenguer sulla sinistra. Da tenere d’occhio il serbo, lasciato in tribuna nel turno precedente, pare, per motivi disciplinari.

GLI 11 DI SARRI

Per la sfida contro il Torino, difficilmente Sarri potrebbe riservarci qualche sorpresa per la probabile formazione azzurra. Al netto dei noti infortunati infatti il tecnico dei campani opterà per il suo 11 ufficiale, confermando di fatto lo schieramento già visto contro la Fiorentina nella giornata di campionato precedente. Nel solito 4-3-3 ecco che allora Reina starà tra i pali mentre toccherà a Mario Rui prendere il posto dell’infortunato Ghoulam nella difesa già composta dai soliti Hysaj, Albiol e Kuolibaly. Soliti ballottaggi invece in mediana, dove però ora Zielinski non potrà prendere il posto di Hamsik nella ripresa: il polacco sarà con tutta probabilità titolare in attacco al posto dell’acciaccato Insigne, assieme a Mertens e Callejon. A centrocampo quindi il capitano rimane confermato per 90 ‘ minuti, mentre Jorginho starà in cabina di regia: a completare il settore centrale ci sarà Allan, con Rog pronto a intervenire in caso di bisogno dalla panchina.

IL TABELLINO

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 3 Molinaro; 88 Rincon, 5 Valdifiori, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 6 Rui, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 20 Zielinski. All. Sarri.

© Riproduzione Riservata.