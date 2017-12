Super-G Val Gardena/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

15 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta super-G Val Gardena: Dominik Paris (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci sbarca in Italia per il suo tradizionale appuntamento in Val Gardena, sulla leggendaria pista Saslong che oggi ospiterà un super-G maschile, il terzo della stagione, che sarà seguito domani dall’ancora più tradizionale discesa, uno degli appuntamenti più ricchi di fascino della stagione del Circo Bianco. Ci attende un lunghissimo weekend, del quale la seconda metà si svolgerà in Alta Badia: per adesso però la ribalta è tutta per gli uomini-jet, che per la prima volta in stagione saranno di scena in Europa dopo le precedenti uscite a Lake Louise e Beaver Creek. Nello splendido scenario delle Dolomiti dunque tornerà ad essere grande spettacolo e battaglia sul filo dei centesimi: andiamo allora a leggere tutto quello che c’è da sapere sul super-G della Val Gardena, a cominciare naturalmente da orari e appuntamenti tv.

SUPER-G VAL GARDENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza del primo atleta nel super-G della Val Gardena è in programma alle ore 12.15. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com).

SUPER-G VAL GARDENA: FAVORITI E ITALIANI

Finora la stagione in super-G è stata una sorta di derby fra la Norvegia e l’Austria: a Lake Louise aveva vinto il norvegese Kjetil Jansrud davanti agli austriaci Max Franz e Hannes Reichelt, mentre a Beaver Creek si è imposto l’austriaco Vincent Kriechmayr davanti a Jansrud e Reichelt, che di conseguenza sono saliti sul podio in entrambe le gare nordamericane di super-G. Nella classifica della Coppa di specialità è chiaramente al comando Jansrud con 180 punti, seguito dal terzetto austriaco formato appunto da Kriechmayr, Reichelt e Franz. Non sono invece ancora saliti sul podio gli altri due “vichinghi” Aksel Lund Svindal (vincitore però in discesa in Colorado) e Aleksander Aamodt Kilde, che però in virtù di ottimi piazzamenti sono quinto e sesto, a completare quella che finora è quasi una sfida privata fra le due nazionali d’altronde storicamente punto di riferimento dello sci, in particolare nella velocità maschile.

Gli italiani comunque si difendono ottimamente: non sono ancora riusciti a salire sul podio, tuttavia troviamo Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill in quest’ordine dall’ottavo al decimo posto della Coppa di super-G, a conferma di un livello di competitività già molto buono e che dovrebbe andare a crescere ulteriormente con il passare delle gare, dal momento che nessuno dei tre si era presentato al top all’inizio della stagione. Il problema è semmai che la Saslong, pur essendo la pista di casa per tutti e tre, non ha mai riservato troppe soddisfazioni ai tre altoatesini: soprattutto la Val Gardena è sempre stata avara con Fill e Innerhofer, mai sul podio nelle loro carriere sul tracciato che arriva a Santa Cristina Valgardena. Un pochino meglio Paris, ma solo grazie ai due podi ottenuti nel dicembre 2014 con il terzo posto in discesa e il secondo in super-G. Nelle altre stagioni, pure Dominik non è mai entrato fra i primi tre sulla Saslong: Val Gardena dunque spesso amara per i nostri colori, speriamo che quest’anno le cose possano andare diversamente.

