UEFA BOCCIA IL MILAN/ No alla richiesta di voluntary agreement: cosa succede ora, ecco gli scenari

Uefa boccia il Milan: no alla richiesta di voluntary agreement. Cosa succede ora, ecco gli scenari per il club rossonero. Le ultime notizie sulla decisione, gli aggiornamenti

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Uefa boccia il Milan (Foto: LaPresse)

La Uefa ha bocciato il voluntary agreement richiesto dal Milan. Come si legge nella nota ufficiale, la camera di investigazione del Financial Body di Nyon ha deciso di non concludere l'accordo sui conti del fair play finanziario con il club rossonero, optando per la bocciatura. Due in particolare sono le questioni che hanno spinto la Uefa a respingere la richiesta del Milan. Innanzitutto le incertezze sul rifinanziamento del debito con Elliott in scadenza nel 2018, poi quelle sulle «garanzie finanziarie fornite dall'azionista principale», cioè Yonghong Li e la sua catena societaria tra Hong Kong, Lussemburgo e le Isole Vergini Britanniche. Il Milan continuerà ad essere seguito dalla Uefa: la situazione verrà valutata nuovamente nei primi mesi del 2018. Il riferimento è all'eventuale settlement agreement in primavera: può comportare multe e limitazioni della rosa e delle operazioni di mercato in relazione alla necessità di chiudere il bilancio al di sotto dei passivi prefissati. La sanzione massima è la mancata partecipazione alle coppe europee, ipotesi al momento remota, alla quale la Uefa ha fatto raramente ricorso in passato.

UEFA BOCCIA PIANO MILAN: ECCO PERCHÉ

In attesa di conoscere la reazione del Milan alla decisione della Uefa di bocciare la richiesta di voluntary agreement, ecco cosa dice il comunicato ufficiale. «Dopo un attento esame di tutta la documentazione presentata e delle spiegazioni fornite, la Camera ha deciso di non concludere il voluntary agreement con l'AC Milan. In particolare, la Camera ha considerato che, a oggi, ci sono ancora delle incertezze per quanto riguarda il rifinanziamento del debito che deve essere rimborsato a ottobre 2018 e le garanzie finanziarie fornite dai maggiori azionisti». Cosa prevede il voluntary agreement? Un club che esce dai vincoli del fair play, come quello del break even, cioè un deficit massimo consentito di 30 milioni negli ultimi tre anni, può chiedere alla Uefa l'apertura di un credito e quindi una moratoria su sanzioni e limitazioni presentando un business plan pluriennale con l'impegno a rientrare nei parametri e l'illustrazione dei dettagli sulle voci di ricavi e costi per riequilibrare la gestione economica. Il Milan ha presentato un documento di 150 pagine che è stato discusso a novembre a Nyon davanti alla commissione presieduta dall'ex ministro belga Yves Leterme.

SEETLEMENT AGREEMENT: LA VIA D'USCITA DEL MILAN

Il Milan era già pronto ad un responso negativo da parte della Uefa in merito alla richiesta di voluntary agreement per derogare i vincoli del Fair Play finanziario, per questo ha cominciato a prepararsi a negoziare con Nyon uno stringente settlement agreement, come fatto in passato da Inter e Roma. Più che di multe si tratta di mancati guadagni: le società devono ridurre i costi fissi per rientrare in un breakeven negativo di 20 o 30 milioni, e in un secondo momento pareggiare il bilancio per mantenerlo sano lungo tutto il periodo di sorveglianza Uefa. Il seetlement agreement ha comportato restrizioni nelle rose da iscrivere alle competizioni europee: l'Inter nella stagione 2015-16 passò da 25 a 21 giocatori, 22 nella stagione 2016-17. Lo scenario che si prospetta ricorda quello affrontato dalla Roma: i calciatori con un ingaggio più importante potranno essere sacrificati e a quel punto il calciomercato non sarà bloccato. Il monitoraggio però durerà più anni: il settlement agreement infatti per la Roma è terminato proprio l'estate scorsa.

