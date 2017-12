Udinese Juventus Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Udinese Juventus Primavera streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle ore 14:30 di oggi, di scena la partita fra friulani e bianconeri

Udinese Juventus è in programma oggi venerdì 15 dicembre 2017, alle 14:30: la gara sarà valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 2017/2018. Una gara molto importante per entrambe le formazioni: la compagine guidata da Giulio Giacomin è a caccia di punti importanti per risalire la classifica, i bianconeri di Alessandro Dal Canto per accorciare sulle prime della classe. I friulani sono attualmente al nono posto con 15 punti in classifica insieme a Sassuolo e Chievo Verona: cammino tra luci ed ombre fin qui per i padroni di casa, che hanno raccolto due vittorie, due sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque uscite. Nell’ultimo turno vittoria corsa contro il Bologna di Emanuele Troise, rete decisiva siglata da Brunetti all’80’. La Juventus, invece, dopo un avvio di stagione negativo sta ritrovando la quadra ed è reduce da un periodo decisamente positivo: quattro vittorie ed un pareggio, 13 punti raccolti nelle ultime cinque uscite. Sei giorni fa è arrivata la vittoria casalinga di Vinovo contro il Verona per 2-1: dopo l’iniziale vantaggio gialloblu con Tupta, reazione di carattere con le reti di Olivieri e di Marko Pjaca, ‘prestato’ dalla Prima squadra per completare il recupero fisico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Juventus Primavera sarà visibile in diretta tv e in forma totalmente gratuita. I diritti per la sfida sono stati infatti acquistati in esclusiva dal canale Sportitalia, che trasmetterà in chiaro le partite del campionato Primavera. Vi ricordiamo anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming, attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet: per farlo non dovrete fare altro che collegarvi all’indirizzo www.sportitalia.com, e cercare la sezione dedicata allo streaming.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS PRIMAVERA

Mister Giulio Giacomin dovrebbe confermare lo stesso undici che ha espugnato Bologna, ma non è da escludere qualche possibile cambio. Confermato lo schema di gioco, il classico 3-5-2: tra i pali il talentuoso Gasperini. In difesa la linea a tre sarà composta da Caiazza, Vasko ed Ermakora. A centrocampo agiranno sulle corsie esterne Vedova e Kubala, con Varesanovic in cabina di regia; Odasso e Ndreu ai suoi fianchi. Confermatissimo il duo d’attacco composto da Mallè e il campioncino Jaadi, nel mirino di Massimo Oddo per la prima squadra. Come detto in precedenza, non è da escludere qualche sorpresa: in particolare Brunetti, match winner nella sfida dell’ultimo turno contro il Bologna, chiede spazio e il tecnico Giacomin potrebbe premiare la sua ultima prestazione con una maglia da titolare.

Alessandro Dal Canto ha trovato la via giusta per fare esprimere i suoi ragazzi, identificando nel 3-5-2 il modulo ideale per la sua squadra. Tra i pali ci sarà Busti; trio difensivo composto dal figlio d’arte Delli Carri, erede dell’ex centrale del Torino, Vogliacco e Zanandrea. In cabina di regia Caligara, che ha già trovato spazio in Champions ed in Serie A con la prima squadra di Massimiliano Allegri, con Nicolussi e Di Pardo ai suoi fianchi. Sulle corsie esterne spazio a Kameraj e Tripaldelli. In attacco da valutare le condizioni di Marko Pjaca, il cui ritorno in prima squadra è dietro l’angolo. Qualora fosse disponibile, Dal Canto lo lancerà dal 1’ in attacco al fianco di Olivieri; altrimenti spazio al talento portoghese Da Costa Campos. La rosa della Juventus può inoltre contare su altri talenti cristallini: dall’altro figlio d’arte Portanova a Kulenovic, passando per Muratore e Merio, esterno offensivo dalle grandi potenzialità.

