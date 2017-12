ARBITRO MARIANI, VAR INTER UDINESE/ Video, rigore per fallo di mano di Santon, negato su trattenuta a Miranda

VAR in Inter-Udinese: video, l'arbitro Mariani ricorre alla moviola in campo e assegna calcio di rigore ai friulani per il mani in area di rigore di Santon. Ma la trattenuta su Miranda?

16 dicembre 2017 - agg. 16 dicembre 2017, 17.24 Dario D'Angelo

Widmer impegnato contro Nagatomo (Foto: Lapresse)

Interviene il VAR in Inter-Udinese e l'arbitro Mariani assegna un calcio di rigore ai friulani nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La decisione, che non mancherà di far discutere i tifosi di parte nerazzurra, arriva nella ripresa, dopo un conciliabolo di diversi minuti che ha fatto spazientire non poco i tifosi dell'Inter. Ma rivediamo l'azione: Widmer arriva sul fondo, si allunga e prova a crossare. La palla però non passa: a fermare la sfera è Santon, ma non lo fa in maniera regolare, ci mette la mano sinistra. Sarebbe rigore solare, per quanto qualcuno disquisisca di dinamica naturale del braccio in corsa. Ma tant'è: Mariani si ferma, parla con gli arbitri chiusi nella sala video che dopo un'attesa infinita lo invitano a visionare direttamente l'episodio: e a quel punto la decisione è insandacabile, calcio di rigore per l'Udinese. Sul dischetto si presenta De Paul, che non sbaglia.

LA TRATTENUTA SU MIRANDA?

Le polemiche impazzano, San Siro si infiamma: l'Inter è stata truffata dal Var? I dubbi dei tifosi nerazzurri, più che il tocco di mano, riguardano il cross precedente di Widmer: il pallone era già uscito prima del cross? L'arbitro Mariani visiona più e più volte il filmato: la sfera sembra non essere uscita completamente, è in gioco, il rigore sembra starci. A far imbufalire il pubblico è però quello che succede pochi minuti più tardi: ci spostiamo nell'area di rigore bianconera. C'è una trattenuta (evidente) ai danni di Miranda: a strattonargli la maglia è Widmer, che il destino vuole implicato in tutti gli episodi contestati di giornata. In questo caso, tra le proteste veementi del pubblico, Mariani non invoca il VAR: come mai, si chiede sbigottito il tifo interista? Dal punto di vista regolamentare nulla da eccepire: Mariani ha visto tutto, era ben posizionato, ha giudicato la trattenuta non così plateale da provocare la caduta di Miranda. Dello stesso avviso, stando ai fischi, non era San Siro... CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLE AZIONI PRINCIPALI DI INTER UDINESE

