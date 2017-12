Al Jazira Pachuca/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Al Jazira Pachuca: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, risultato live. Si gioca la finale terzo posto del Mondiale per Club 2017

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Al Jazira Pachuca, Mondiale per Club (Foto LaPresse)

Al Jazira Pachuca, che sarà diretta dall’arbitro senegalese Malang Diedhiou, si gioca alle ore 15.00 italiane (le 18.00 locali) presso il Zayed Sports City di Abu Dhabi: la partita sarà valida come finale terzo posto del Mondiale per Club 2017, in palio dunque di fatto non c’è quasi nulla, ma salire sul podio iridato sarebbe comunque una soddisfazione per club che non sono spesso sulla ribalta internazionale. Ciò vale soprattutto per i padroni di casa dell’Al Jazira, che partecipano al Mondiale per Club come squadra campione nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Paese che ospita la manifestazione: insomma, sarebbero gli intrusi, ma hanno già onorato alla grande il torneo eliminando i campioni d’Oceania dell’Auckland City nel primo turno e i campioni d’Asia dell’Urawa Reds nei quarti, ma soprattutto sfiorando la clamorosa impresa nella semifinale contro il Real Madrid, che ha vinto solamente per 2-1 in rimonta una partita che sulla carta non avrebbe dovuto avere storia.

Il Pachuca invece partecipa in qualità di squadra campione continentale del Centro-Nord America, ha debuttato battendo nei quarti i campioni d’Africa del Wydad Casablanca ma poi è stato sconfitto in semifinale dal Gremio campione del Sudamerica - entrambe le partite sono finite ai supplementari. Sulla carta i messicani sono superiori, ma considerando che l’Al Jazira ha già sfiorato l’impresa contro il Real Madrid e che una finale terzo posto è forse più importante per chi gioca in casa, ecco che tutto è possibile e forse la differenza sarà fatta dalle motivazioni con cui le due formazioni scenderanno in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al Jazira Pachuca non sarà trasmessa in diretta tv: su Fox Sports, che trasmette il Mondiale per Club 2017, sarà infatti visibile oggi esclusivamente la finale per il primo posto e non questo match per la terza piazza; di conseguenza, non ci sarà nemmeno la possibilità di assistere ad Al Jazira Pachuca in diretta streaming video. Aggiornamenti in tempo reale saranno garantiti dalla Fifa sul sito Internet http://www.fifa.com/clubworldcup.

PROBABILI FORMAZIONI AL JAZIRA PACHUCA

Le probabili formazioni per una finale terzo posto sono sempre aleatorie: è infatti possibile che i due allenatori diano spazio a chi ha giocato meno nelle precedenti uscite della propria squadra in questo Mondiale per Club. In ogni caso, come base di partenza prendiamo le formazioni titolari nelle semifinali: questi sono dunque i giocatori migliori, analizzare chi ne schiererà di più potrebbe già essere un dato molto indicativo. L’Al Jazira aveva sfidato il Real Madrid con un 4-4-2 che vedeva in porta Khaseif; retroguardia a quattro con Fayez, Ayed, Juma e Rashid da destra a sinistra; nel quartetto di centrocampo Al Attas, Alhosani, Al Hammadi e Boussoufa; infine il tandem d’attacco con Romarinho e Mabkhout, autori dei tre gol segnati finora dalla squadra degli Emirati. Il Pachuca aveva invece proposto un 4-2-3-1 contro il Gremio: Oscar Pérez in porta; in difesa Martinez terzino destro, Gonzalez e Murillo centrali, sulla corsia sinistra Garcia; nella coppia in mediana ecco Guzman ed Hernandez; poi sulla linea dei trequartisti Urretaviscaya, l’ex Milan Honda ed Aguirre in appoggio alla punta centrale Jara.

